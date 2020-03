Prodac…les partisans de Pape Malick Ndour en rogne contre ses détracteurs

Le Directeur Général du Programme National des Domaines Agricoles du Sénégal (PRODAC), Pape Malick Ndour, fait l’objet de méchantes et sournoises attaques de la part d’adversaires tapis dans l’ombre. Ses proches flairent un complot ourdi, selon leurs propres termes, par des maîtres chanteurs : «Ces sorties malencontreuses contre le Coordonnateur National du PRODAC n’honorent pas leurs auteurs. Ces gens, véritables maîtres chanteurs, s’agitent pour trouver leur pitance. Leur modus opérandi ne passe pas par ce que nous ne cédons pas à leurs manœuvres mal saines. Pape Malick est au service de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Le fait qu’il est en train d’opérer le changement, de gouverner autrement cette agence d’Etat fait des jaloux. Personne ne pourra le détourner de son chemin…d’une gestion saine et vertueuse du PRODAC », ont-ils riposté. Ils vantent les performances électorales de leur responsable : « Ces petits types aidés par des faucons s’emploient, vainement, à ternir l’image lisse du Président du Conseil Départemental de Guinguinéo. Lui, a fait ses preuves jusqu’à être là où il est il est responsable de haut niveau. Il a une base affective et sa compétence n’est plus à démontrer. Il bénéfice de la confiance du Chef de l’Etat et restera toujours sourd aux médisances, délation et invectives de toutes natures ».