Promotion LGBT : Matar Ba apporte son soutien à Gana Gueye

Matar Ba est le premier responsable du gouvernement à réagir dans l’affaire Gana Gueye. Le ministre des Sports a soutenu son compatriote lynché en France après avoir refusé de participer à la promotion des LGBT.

«Mais quand on signe c’est pour jouer au foot et non pour faire la promotion ou mettre de côté ses convictions. Il n’a qu’à se battre et continuer. Chacun a ses convictions. En tout cas, Gana est un Sénégalais aimé par les Sénégalais. Il a tout notre soutien», a réagi Matar Ba à l’issue de la cérémonie de lancement de l’opération baptisée « Trophy Tour ».

Gana Gueye avait refusé d’être sur la feuille de match contre Montpellier quand il avait découvert les couleurs arc-en-ciel sur le flocage du maillot. Une affaire qui a soulevé une tempête médiatique en France.