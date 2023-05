Propos de Barth : Sonko demande à ses militants d’éviter la diversion (vidéo)

Ousmane Sonko, réagissant mardi sur les réseaux sociaux à la dernière sortie du maire de Dakar, Barthélemy Dias, a invité ses militants à ne pas être divertis. « Chaque fois qu’ils préparent un coup contre nous, leur laboratoire sort un plan beaucoup plus vaste avec des contre-feux et de fausses pistes. Une mise en scène avait été savamment préparée avec des contre-feux et beaucoup de nos militants ont laissé la proie pour l’ombre. Ils se sont livrés à une concurrence sur internet au détriment de l’essentiel. Nous ne pouvons pas continuer à nous laisser divertir. On a passé beaucoup plus de temps à débattre sur des polémiques stériles qui ne nous apportent absolument rien », dit-il.