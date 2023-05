« L’élimination de Sonko est le seul objectif de Macky Sall» (Cheikh Tidiane Youm)

Soutien à Ousmane SONKO !

Le projet est devenu plus que clair. Sans nulle doute l’élimination de notre frère, ami et allié, Président du Pastef Ousmane SONKO est le seul objectif de Macky et son régime qui y vont par tous les moyens. Cette forfaiture ne doit pas passer.

Nous lui exprimons toute notre solidarité et appelons tous les citoyens épris de justice, imbus de valeurs, animés par la démocratie et le respect de l’état de droit à se tenir debout et faire face à ce régime finissant.

Non à l’intimidation,

Non à la sélection de ses adversaires,

Non à la 3e candidature.

Cheikh Ahmed Tidiane YOUM Secrétaire Général National du PUR parti de l’Unité et du Rassemblement