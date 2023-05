Refugié à Ziguinchor…Révélations sur la stratégie de Sonko

Le leader de Pastef ne s’est pas présenté a l’audience du procèss qui l’oppose à Mame Mbaye Niang. Sans surprise, serait-on tenté de dire. Car, l’homme a d’ailleurs parlé à haute et intelligible voix qu’il ne répondrait plus aux convocations de la justice et il s’est conformé à sa déclaration.

Il nous revient qu’il s’est caché dans sa ville (Ziguinchor) avec une idée bien précise. En effet, Dakarposte a appris que le prétendant au fauteuil présidentiel a une idée derrière la tête. En clair, des sources, notamment proches d’ Ousmane Sonko s’accordent à nous souffler qu’il a une intention cachée.

« Si sa condamnation est confirmée allusion faite au dossier Adji Sarr, il veut être arrêté à Ziguinchor et, du coup, créer les conditions d’une guerre civile qui impliquerait des rebelles du Mfdc, entre autres. Il s’agit d’un projet diabolique qu’il entend mettre a exécution pour mettre le feu dans le pays. Pour le moment, depuis hier, il souffle sur les braises. Des jeunes, acquis à sa cause, sont descendus dans les rues de Ziguinchor pour vandaliser, saccager, brûler…Le lycée Djignabo a été saccagé, un bureau de poste incendié… » lâche tout de go une source de nos confrères.

Quoi qu’il en soit, les FDS (Forces de Défense et de Sécurité), assez informées, veillent au grain !