Un corps sain dans un environnement sain, le CEM 2 de Kolda l’a bien compris et en fait un sacerdoce. Ce collège d’enseignement moyen dirigé par Oumar Aw, entreprend une vaste opération de nettoiement de la cour de récréation, coins et recoins entre les différents bâtiments y compris l’intérieur de tous les locaux. Une initiative conjuguée entre élèves, administration et corps professoral de cet établissement public. Il y’a deux ans aujourd’hui, l’activité est pérennisée et bien inscrite dans le calendrier scolaire de ce temple du savoir. D’ailleurs après les premiers nettoyages liés à la rentrée scolaire, les élèves ont pour l’heure établi un calendrier d’investissement humain à partir du 06 janvier 2020 et ce jusqu’à fin avril prochain. Ainsi les différentes classes pédagogiques sont réparties en fonction des dates retenues pour assurer la propreté de tout l’établissement. Une collaboration entre le collège et la mairie permet la mise en place du matériel nécessaire et utile à ces opérations de set setal de grande envergure. C’est dire que le « Cleaning Day » lancé par le président Macky Sall, a déjà un allié de taille né en actions dans la capitale du fouladou il y’a deux. Pour ne pas perturber les enseignements apprentissages, les activités de nettoiement se font les après-midis par les élèves qui sont encadrés par certaines enseignantes et enseignants. Des actions qui donnent un environnement accueillant dans un établissement où à cet instant, le plaisir de travailler domine les esprits. L’établissement ayant déjà acheté plusieurs balais pour ces actions, la propreté de ce CEM Kolda 2 fait tache d’huile dans la commune où certaines écoles et établissements cherchent à faire autant, mais tout d’abord réfléchissent sur la faisabilité. Dans tous les cas, le CEM 2 de Kolda a déjà ses « Cleaning Day » depuis deux ans bien magnifiés par l’ensemble de la communauté humaine qui évolue dans cet établissement scolaire où les abris provisoires sont un vieux souvenir.

ELHADJI MAEL COLY