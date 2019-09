PSG : Mbappé très incertain pour le Real Madrid

Le PSG affrontera le Real Madrid le 18 septembre prochain en Ligue des Champions. Le club de la capitale pourrait disputer ce match sans aucun des membres de la MCN.

On a connu de meilleurs débuts de saison du côté de la capitale. Le PSG a perdu Cavani et Mbappé sur blessure lors du match à domicile face à Toulouse il y a deux semaines. Touché à la cuisse, il restait tout de même une once d’espoir de voir Kylian Mbappé jouer face à Madrid.

Mais selon Fabrice Bryant, ancien médecin des Bleus et du FC Nantes, le jeune prodige ne sera pas de la partie le 18 septembre prochain : « Il existe une dangerosité avec ce type de blessure. Souvent, les joueurs n’ont plus de douleur, mais il y a un problème de récidive. À vouloir revenir trop vite, on risque la rechute. [Le voir jouer face au Real Madrid], c’est même illusoire », s’est-il exprimé, ses propos étant relayés par le Parisien. Heureusement pour l’attaque parisienne, Di Maria est en grande forme, et la venue d’Icardi va faire du bien.