Qu’à fait Ousmane Sonko avec les dattes de Serigne Mountakha Mbacké ?

Voilà plus d’une semaine que le khalife général des mourides avait donné à la délégation de la coalition yewwi askan wi une commission destinée au leader de l’ex Pastef, Ousmane Sonko, incarcéré depuis le mois de juillet dernier. La commission était composée de dattes que le saint homme avait confié la mission à Habib Sy chargé de le remettre en mains propres à Ousmane Sonko afin qu’il mette fin à sa grève de faim.

Si on est sûr que Cheikh Bara Ndiaye, en bon talibé a suivi à la lettre la recommandation de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké et du coup, quelques jours après, il a obtenu une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire. Selon son avocat Me Moussa Sarr, le chroniqueur de Walf est soumis à trois conditions qui sont : le fait d’aller émarger une fois par mois, de s’abstenir de parler du dossier et de sortir du territoire sans autorisation.

Vu les derniers développements de l’affaire Ousmane Sonko avec la dernière sortie de Juan Branco qui favorise la voie diplomatique pour sortir le leader du Pastef des griffes de Dame Justice,

Le tonitruant avocat français de Ousmane Sonko de déclarer dans un Tweet » nous avons entamé plusieurs démarches nécessaires pour une résolu politique et diplomatique au Sénégal sur instruction de Monsieur Sonko mais à ce stade des choses, toutes les portes sont fermées »

Et la robe noire d’affirmer que Sonko souhaiterai dialoguer avec le pouvoir.

Réagissant à cette déclaration de Me Juan Branco, Me Ciré Clédor Ly l’autre avocat du leader de l’ex Pastef, dira ne pas pouvoir confirmer ou infirmer les propos avancés par son collègue. Il reconnaît toutefois que des actions politiques et diplomatiques sont menées pour sortir Ousmane Sonko des griffes de Dame Justice.

Une situation Ui démontre à suffisance que le leader du Pastef est en position de faiblesse et que la radicalisation qui était sa marque de fabrique est tombée à l’eau.

Abandonné et laissé en rade par le peuple qu’il a toujours cru être à ses côtés, l’utilisation de la grève de la faim comme arme de pression ne semble pas produire les effets escomptés car l’état reste muet sur les interpellations et les appels de ses avocats.

D’ailleurs, selon une source très au fait du dossier semble dire que lors de la visite du chef de l’état à Touba, le khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké n’a pas manqué d’interpeller le président Macky Sall sur l’affaire Ousmane Sonko. Et d’ailleurs le président aurait informé le guide religieux que Sonko se porte à merveille et qu’il n’a rien d’anormal noté chez le président de l’ex parti Pastef.

En tout état de cause, ceux qui pensaient que le sentimentalisme et les appels des femmes ne Sonko allaient prospérer, ils peuvent tous déchanter car l’opposant radical reste entre les mains des éléments de l’administration pénitentiaire. Et peut-être que seule la solution politique et diplomatique semble être l’ultime espoir pour Ousmane Sonko et ses partisans.

Mais force est de reconnaître que les chefs d’accusation qui sont portés sur sa personne ne plaident pas en sa faveur.

Et que sa sortie de prison n’est pas à l’ordre du jour et qu’il va lui falloir plus de force et un mental de fer pour vivre les dures réalités de la vie carcérale.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn