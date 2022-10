Questions constitutionnelles : Alassane Kitane revient sur le démarche du Pr El Hadji Mbodji

Professeur El Hadji Mbodji sur les questions constitutionnelles : la clarté de la lu lumière !

Voilà la démarche scientifique : elle doit prendre ses distances, du moins autant que faire se peut, par rapport à l’idéologie (morale, religion, mythe) et à la politique politicienne. Il n’y a rien de plus passionnant qu’une science affranche de toute passion ! Le drame de nos scientifiques d’aujourd’hui, et de façon plus générale, des intellectuels, c’est qu’ils sont majoritairement partisans, incapables de se défaire de leurs convictions. Quand la science est exprimée scientifiquement, même le profane peut en apprendre quelque chose.

La démarche du professeur est surtout caractérisée par le souci de l’universalité qui nécessite de décloisonner la science. La référence au système américain avec les notions de « président illégitime mais légal » et de « président légal, mais illégitime » obéit à cette logique d’éviter de confiner la science dans la promiscuité du parti pris et de la singularité excessive. Le cirque du Mois de Septembre était donc motivé par l’ignorance !

« 𝘊ō𝘰𝘸 𝘭𝘪 𝘤𝘪 𝘱ī𝘯𝘥 𝘵è𝘦𝘯 𝘣𝘪 𝘨àa𝘺𝘪 𝘢𝘮𝘶𝘭 𝘣à𝘢𝘨 𝘭𝘢 »

La tempête est apparemment terminée, et c’est le temps de la lumière du soleil dans ce ciel trop sombre de la politique sénégalaise. Comment ne pas tomber sous le charme de l’éclairage conceptuel sur la notion de mandat ? Oh quel délice ! Le mandat : exercice d’une mission indépendamment du temps que dure celui-ci. Et la révision de la Constitution initiée par Macky Sall ? Là aussi le professeur étincelant de lucidité d’objectivité montre qu’on ne peut se payer le luxe de ne pas s’appliquer la loi dont on est soi-même initiateur « 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐦 𝐢𝐩𝐬𝐞 𝐟𝐞𝐜𝐢𝐬𝐭𝐢 ». Macky la leçon est-elle bien comprise ?

Merci Khalil Gueye de nous avoir permis de goûter à ce délice !

Alassane K KITANE