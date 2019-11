Qui est cet homme puissant et influent nommé Alassane BA qui terrorise AIBD ?

Son nom, Alassane Ba ! Au départ comme à l’arrivée, Alassane Ba entre et sort comme bon lui semble. Et sans badge d’accès. Même s’il en a, nous souffle-t-on, il ne le porte pas de façon visible comme l’exigent les règles internationales de sécurité et sûreté dans les aéroports du monde. Toujours est-il que le nommé Alassane Ba est l’homme le plus craint par les policiers, gendarmes et douaniers de l’aéroport. Le plus mystérieux, c’est qu’aucun agent de l’Aibd ne peut vous dire qui est réellement cet homme. Un « demi-dieu » qui s’aventure même à donner des instructions aux agents des forces de sécurité. Et accable quiconque ose lui résister. Thiéy Sénégal, chaque régime a ses nouvelles…sommités.