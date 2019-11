Ligue des champions: Edinson Cavani, un roi parisien déchu

Ce Mardi, le Paris Saint-Germain rencontre le Real Madrid pour un match de gala et pour la 5e journée de la Ligue des champions.

En football, les statuts ne sont pas indéboulonnables. Allez demander son avis à Edinson Cavani et vous aurez une réponse aussi limpide qu’une frappe du droit de l’Uruguayen en pleine lucarne.

Edinson Cavani joue sa sixième saison au Paris Saint-Germain, il est le meilleur buteur de l’histoire du PSG (195 buts), mais aujourd’hui, il n’est que le remplaçant de Mauro Icardi arrivé cet été au club parisien. La dure loi du sport ? Oui, mais surtout des statistiques. Et celle de l’Argentin ne souffrent d’aucune contestation. L’ancien joueur de l’Inter Milan est d’une efficacité redoutable avec déjà 10 buts en 11 matches. Réaliste, précieux, adroit, Icardi s’est vite imposé comme l’avant-centre du PSG au moment où Cavani soignait, il est vrai, une blessure.

A son retour, le buteur uruguayen n’a disputé qu’une seule rencontre comme titulaire, face à Brest en Ligue 1. Il n’avait pas marqué et son remplaçant… Icardi avait inscrit le but de la victoire parisienne (2-1). Mardi, il ne fait aucun doute que c’est l’Argentin qui aura les honneurs de débuter la rencontre à Madrid face au Real.

Edinson Cavani sera « déçu », comme le pense son entraîneur Thomas Tuchel. « Il (Cavani) ne lâche pas, il montre qu’il est professionnel » et « un très bon état d’esprit », confiait le technicien allemand, il y a quelques jours.

L’international uruguayen devra se contenter de rôle de joker derrière Icardi, et à moins d’un retournement de situation que rien ne présage, il ne sera pas le choix numéro un en attaque pour le reste de la saison.

Tout cela sonne comme une séparation en douceur entre Edinson Cavani et le PSG. L’attaquant, qui est sous contrat jusqu’en juin 2020, ne souhaite pas prolonger pour le moment. L’aventure parisienne, commencée en juin 2013, a donc toute les chances de s’arrêter prochainement.

Chez les supporters, l’esprit de combat de Cavani sera sans doute regretté, mais il faut dire que l’Uruguayen n’est jamais arrivé à remplacer la star suédoise Zlatan Ibrahimovic, et aujourd’hui, il est supplanté par le jeune Kylian Mbappe qui vend le plus de maillots chez les fans.