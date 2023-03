Rapport Cour des comptes, assassinat de Sonko, arrestations…Le Procureur général dit tout

Le procureur général Ibrahima Bakhoum a fait face à la presse pour un exercice de communication sur plusieurs dossiers qui tiennent en haleine l’opinion nationale et internationale.

Selon lui, 5 points ont été jugés utiles d’être porté à l’attention des sénégalais. Il s’agit du rapport de la Cour des comptes, de l’affaire de Suma Assistance, de l’assassinat supposé de Ousmane Sonko, du Commando Pastef et des nombreuses arrestations notées ces derniers jours ci.

Revenant sur le premier point relatif aux fonds du Force Covid-19 où le rapport de la Cour des comptes a épinglé plusieurs personnes, le Procureur général de dire que des auditions ont été faites du 20 au 27 février dernier sur des agents des ministères ciblés ( Sport, Développement Communautaire, Commerce, Jeunesse…).

D’ailleurs, les enquêteurs de la DIC ont remis les conclusions aux autorités judiciaires qui vont prendre les décisions nécessaires.

Le deuxième point est relatif à l’affaire de SUMA Assistance du docteur Babacar Niang. En effet, la structure avait accueilli un blessé nommé Mamadou Ly, par ailleurs agent municipal à la mairie de la Médina. A la suite d’une plainte de la famille et du Maire Bamba Fall pour homicide involontaire et non assistance à une personne en danger, des auditions ont été faites aussi sur les médecins et personnels de santé de la structure privée et les charges accablant ont été retenu contré le déclarant responsable de SUMA Assistance.

Le troisième point du grand oral du Procureur général portait sur la tentative d’assassinat de Ousmane Sonko. Sur ce plan, des investigations menées par les enquêteurs de la Sûreté Urbaine ont permis d’élucider cette affaire où tous les médecins qui ont intervenu sur le cas du président de Pastef ont affirmé n’avoir rien décelé.

Même si un certificat médical de 10 jours lui est été délivré.

Tout compte fait, le nommé Yarga Sy qui est actuellement en détention, aurait déclaré avoir versé du vinaigre sur l’écharpe pour le donner au président Ousmane Sonko qui était larmoyant avec l’odeur du gaz lacrymogène.

Le 4ème point du discours du Magistrat portait sur le « COMMANDO » de Pastef nom donné par ses animateurs dont le cerveau est Cheikh Kébé qui était le coordonnateur des opérations qui préparait des attaques sur des personnalités de l’Etat, des magistrats et de certains journalistes. Mais après un travail minutieusement mené par les forces de défense et de sécurité ont permis de mettre hors d’état de nuire aux membres du Commando Pastef. D’ailleurs, des arrestations ont été faîtes sur les présumés fauteurs de trouble.

Enfin, Ibrahima Bakhoum de dire au 5ème point que plusieurs personnes ont été déjà mis aux arrêts et sont impliquées dans plusieurs affaires pouvant porter atteinte à la sécurité du pays.

Dans sa conclusion, le Procureur général de rassurer les sénégalais sur la paix et la stabilité du pays.

Abdou Dia pour xibaaru.sn