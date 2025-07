Réforme judiciaire au Sénégal…PASTEF à l’épreuve de leurs engagements

La réforme de la justice et la lutte contre la corruption constituent les axes majeurs du nouveau régime sénégalais dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Ces priorités incarnent les promesses de rupture du parti PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), arrivé au pouvoir après avoir longtemps dénoncé une justice jugée partiale et instrumentalisée sous l’ancien régime de Macky Sall.

Ousmane Sonko, désormais Premier ministre, avait violemment critiqué une « justice à double standard » lorsqu’il était dans l’opposition, se présentant comme victime d’une inéligibilité orchestrée par une justice « aux ordres ». Aujourd’hui à la tête du gouvernement, le défi du tandem Diomaye-Sonko est de ne pas reproduire les pratiques qu’il dénonçait, notamment l’instrumentalisation politique des institutions judiciaires. Cette transition de l’opposition au pouvoir place le nouveau régime sous le regard scrutateur de l’opinion publique.

Dans le cadre de ce « changement systémique » promis, l’Assemblée nationale, désormais contrôlée par PASTEF, veut adopter un nouveau règlement intérieur permettant l’audition de magistrats. Cette initiative, présentée comme un pas vers la redevabilité, suscite néanmoins de vives inquiétudes sur le respect de la séparation des pouvoirs. Des juristes éminents, dont le juge Mamadou Yakham Keïta, mettent en garde contre une possible dérive institutionnelle qui pourrait compromettre l’indépendance de la justice. Cette tension illustre la difficulté de concilier transparence démocratique et préservation de l’autonomie judiciaire.

Ousmane Diagne, nommé ministre de la Justice, se trouve au centre des attentes et des critiques. Certains observateurs, y compris dans les rangs de la majorité présidentielle, lui reprochent des lenteurs dans le traitement des dossiers liés à l’ancien régime, notamment ceux concernant la gestion des fonds Covid-19 et autres affaires de corruption présumée. Face à ces reproches, le garde des Sceaux réaffirme son attachement à l’indépendance de la justice et insiste sur la nécessité de respecter les procédures légales.

Le nouveau régime doit naviguer entre les attentes populaires de justice rapide et la nécessité de préserver l’indépendance du pouvoir judiciaire. Les débats autour du statut et de l’expertise de certains responsables soulignent l’importance de bien distinguer les rôles politiques des compétences judiciaires dans le débat public. Des voix de la société civile alertent sur des signaux préoccupants : poursuites visant des journalistes ou des opposants. Ces éléments alimentent les accusations d' »autoritarisme » et de « justice des vainqueurs », menaçant l’équilibre délicat entre réforme nécessaire et dérive autoritaire.

Dans un pays où la justice a souvent été perçue comme un instrument politique, le régime Diomaye-Sonko est attendu au tournant. Les assises de la justice, récemment lancées, devront poser les fondations d’un système réellement indépendant, transparent et accessible à tous les citoyens.

Cependant, pour que cette ambition ne reste pas un simple slogan électoral, elle devra s’accompagner d’actes concrets, cohérents et exempts de toute logique de revanche politique. Le succès de ces réformes conditionnera non seulement la crédibilité du nouveau régime, mais aussi la consolidation démocratique du Sénégal. La capacité du tandem Diomaye-Sonko à transformer ses promesses en réalité constituera un test décisif pour l’avenir de la démocratie sénégalaise et la confiance des citoyens dans leurs institutions.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn