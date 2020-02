LE FAUX SEMBLANT DE REVERS DES DEAL.. LOGUEURS NATIONAUX

J’avais alerté, dit, écrit, répété à tous ceux qui souffraient de cécité corticale ou cérébrale , que Macky va user de tous LES DEAL… LOGUEURS, pour légitimer ses folies anti démocratiques en tant que président des DÉSIRS ET DES VOLONTÉS

Avec un peu de Piqûre de RAPPEL à tous ceux qui se bousculent aux portillons pour s’asseoir à la table du grand « Monstre » de la politique de l’exclusion pour adversaire encombrant, que c’est ce même Macky Sall, avec la complicité de certains nostalgiques, sans convictions, des bureaux Feutrés de la République, qui avait pris un décret en arrêtant la listes des participants à 100, qui ne représentent qu’eux même, avant d’embrayer pour leur rajouter arbitrairement 40 autres personnes sorties tout droit des cuisses de Jupiter, sans qu’aucun des prétendus Dialogueurs de l’opposition ne puisse piper mot, à part ravaler leurs vomissures de leur combat initial en échange probablement d’une petite portion de Fromage qui pue de postes ou des avantages insignifiants au terme de ce grand cirque institutionnalisé.

Il est maintenant évident que le problème de ceux qui n’ont rien compris et qui se croient incompris par les esprits avertis, c’est que Macky Sall leur montre chaque jour qu’ils ne sont que des figurants sous ses projecteurs pour bien réussir ses scenarii à venir.

Et à y voir de très près, ce scénario de demande-rejet, d’une éventualité d’amnistie au 2K et qui ne sont pas demandeurs, l’on verrait que c’était un coup de Bluff joué d’avance entre Macky et la Bande des Deal.. Logueurs qui veulent se donner bonne conscience face à l’opinion pour semble-t-il nous faire gober l’idée d’avoir essayé de demander L’amnistie alors qu’ils n’en ont pas, ni le pouvoir, ni le mandat des concernés respectifs.

Et, si nous étions dans un film de Walt Disney, on peut affirmer sans ambages que les Deal.. Logueurs étaient ses Marionnettes Malléables à Souhait.

Dr Seck Mamadou

Le Doc qui soigne le DEAL.. LOGUE National