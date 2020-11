Remaniement : Moustapha Diakhaté parle de « coup de marketing politicien »

aMoustapha Diakhaté a commenté le remaniement opéré par le chef de l’Etat dimanche. L’ancien directeur de Cabinet du président Macky Sall considère les changements opérés comme un « un coup de marketing politicien » pour donner l’illusion de changement, de renouveau. Pour l’ancien parlementaire, il s’agit surtout d’une « purge, de règlements de comptes politiques et personnels ».

Voici l’intégralité de son post fait sur sa page Facebook :

En réalité, c’est Macky Sall qui est le problème et non les ministres. Ce qui est dangereux pour le présent et surtout l’avenir de notre pays.

Plus que jamais les patriotes démocrates, républicains, progressistes doivent se préparer à construire l’unité d’action pour restaurer l’esprit de la Constitution de « la séparation et l’équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques ; du respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme base de la société sénégalaise et du respect et la consolidation d’un Etat de droit dans lequel l’Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une justice indépendante et impartiale. »