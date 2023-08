Rencontre au Palais : Macky irrité par les candidatures pléthoriques

On en sait un peu plus sur la rencontre dite décisive pour le choix du candidat de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle. Si le chef de l’Etat n’a pas dévoilé son choix ce jeudi à l’issue de cette rencontre, c’est parce que les conditions n’étaient pas réunies pour le faire. Un manque de consensus avec une pléthore de candidatures sur sa table.

Selon des sources de nos confrères d’Igfm, le président Macky Sall avec son franc parler légendaire n’a pas manqué de cracher la vérité à ses partisans de l’APR. Les regardant les yeux dans les yeux, le président Macky Sall a crié à qui veut l’entendre: « Vous me fatiguez avec ces candidatures pléthoriques ». Et se tournant vers ses alliés, il enchaîne: « Regardez nos alliés, Me Aissata Tall Sall, Modou Diagne Fada, Abdoulaye Baldé par exemple, ont chacun un vécu et un parcours politiques qui peuvent les amener à se déclarer légitimement candidat pour la présidentielle de 2024 ».

Un fait important lors de cette candidature, c’est la déclaration de candidature M. Mansour Faye ministre des Transports et beau-frère du président.

Devant une telle situation qui n’a pas facilité la tâche au président Macky Sall de faire un choix, il a été agité l’idée d’organiser des primaires où les élus locaux voteront pour les candidats pour les départager. Une idée qui n’a pas été partagée par tout le monde. D’autant plus que selon une bonne frange des participants, ce mode de désignation du candidat de Benno ne sera pas à l’avantage de certains d’entre eux. A l’arrivée, le chef de l’Etat, n’a pas entériné cette décision.

Il a préféré refiler la patate chaude à Moustapha Niasse pour qu’il rencontre à nouveau les différents candidats à la candidature. Et ce n’est qu’à l’issue de cette dernière audition des candidats, que le président Macky Sall désignera le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar.