René Pierre Yehoume : « L’heure est à l’unissons face à un régime revanchard »

L’histoire s’est ainsi construite, à coups de trahisons, de mensonges, de mystifications, de traîtres inodores et sans saveurs, de génies du camouflage et du vol, face à des hommes souvent intègres, ou d’hommes tout simplement porteurs du poids de leur responsabilité, de leur dimension humaine et de leur sentiment sur les épaules.

Le militant grandit , se forge une carapace , apprend de la nature humaine et prend de la maturité et nous demandons aux militants de l’alliance pour la république , de prendre leur courage à deux mains et de mettre les microbes , qui veulent détruire notre parti. L’heure est à l’unissons face à un régime revanchard, haineux avec un président de la république confiné dans son lit au palais et un premier ministre bavard.

Impression de néophyte de la finance : la Cour des comptes serait elle devenue la cour des miracles ?

Entre deux magistères si proches, des comptes qui affichaient une santé « soutenable voire saine» deviennent subitement «toxiques voire insoutenables »!

Une affaire de stagiaires qui se précipitent dans le précipice de la mondialisation avec une incohérence manifeste.

OSONS !

Rene Pierre Yehoume

Président du Moder

Responsable APR -Dakar Plateau