Réponse à Amadou Bâ : Le Ministre des Sénégalais de l’Extérieur est-il frappé du coronavirus de la surdité ?

Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur vient de terminer sa conférence

de presse relative aux réponses qu’il a souhaité apporter aux revendications des diasporas

sénégalaises, en essayant de calmer leurs frustrations et leurs colères qui se sont exprimées sous

diverses formes récemment.

Il vient de confirmer dans ses propos et les décisions énoncées qu’au niveau de son département

que rien n’avait été mis en place en directions des diasporas pensant que les 12 milliards à eux

seuls, suffiraient pour contenir des colères légitimement exprimés.

Cette posture officielle du jour, n’est rien d’autre que du colmatage par l’argent comme si il n’y

avait que et pour le reste il n’y avait qu’à circuler il n’y a rien à voir.

Nous entendions souvent l’insensibilité du ministre AMADOU BA face aux souffrances humaines,

mais nous étions très loin de nous imaginer qu’il en est arrivé à ce point.

C’est lamentable de la part d’une autorité de l’Etat de son gabarit de méconnaitre et de tourner

ostensiblement le dos aux substrats représentationnels des diasporas vis-à-vis de leurs morts.

Manifestement ce ne sont pas ses morts et je persiste et signe de dire que le sort auquel le

gouvernement réserve les morts des diasporas, ne sera pas celui d’un dignitaire du régime ou d’un

guide religieux si l’un ou l’autre venait à décéder à l’extérieur du pays. Ce traitement inéquitable des

citoyens devant la mort est discriminant et inacceptable. Les tentatives de ramener boubou Ba en

catimini à travers des complicités à haut niveau au détriment des autres défunts sénégalais en

France est tout hypocrite, discriminant et lamentable. Car on y a vu tout dedans avec des virages à

360 degrés d’une certaine autorité consulaire.

Ce que le ministre AMADOU BA et son secrétaire d’Etat aux sénégalais de l’extérieur malgré le long

séjour de ce dernier en France ignorent, c’est que les diasporas n’ont pas attendu l’Etat du Sénégal et

ce depuis belle lurette pour régler ce problème pour et par eux même.

Aucun régime depuis Senghor à Macky SALL n’a jamais réfléchi et mis en œuvre une politique

quelconque corroborant ce sujet en faveur des diasporas sénégalaises, contrairement à d’autres pays

d’Afrique centrale (Gabon, Cameroun ,Congo et Centrafrique à l’époque) , de l’ouest ( cote d’ivoire,

Ghana, le mali ( dans le cadre d’une démarche mixte de gestion du décès avec le haut conseil des

maliens de l’extérieur) ? Le Nigéria et Afrique australe (Tanzanie, Rwanda ANGOLA).

LES gouvernements du Sénégal ne rapatrient que leurs fonctionnaires, leurs diplomates, leurs

dignitaires religieux et leurs ayants droits, ceux qui ont des bras longs. Les autres c’est BASTA ils se

débrouillent par eux -mêmes.

Récemment , le gouvernement mauritanien ne s’est pas opposé au rapatriement d’un ressortissant

mauritanien réfugié politique et opposant notoire du régime en place pour des raisons humanitaires

, d’autant que le retour du corps de celui-ci en Mauritanie aurait beaucoup contribué à la

décrispation politique recherchée dans ce pays . Des dispositions sont prises pour qu’après le délai

de décence qu’autorise la loi en France concernant les personnes déjà enterrées en France le corps

de ce mauritanien sera exhumé pour être rapatrier dans son village.

Je le dis en connaissance de cause car il s’agit de mon meilleur ami et que je coordonne ce dossier

avec sa famille et les réseaux de son village ici en France

Le gouvernement Sénégalais serait – il moins humain que ceux de ces homologues africains jusqu’à

être aussi insensible et aussi autiste à l’égard des préoccupations de ces diasporas ? Ou bien les

diasporas sénégalaises ne sont – elles bonnes qu’à envoyer de l’argent et à voter, à faciliter les

carrières politiques d’autres qui sont peu soucieux de leurs devenirs devant la vie et la mort ?

Les diasporas sénégalaises à travers leurs caisses villageoises, leurs DAHIRAS (MUSULMANES ET

CATHOLIQUES), leurs propres modes de socialisations solidaires autonomes des villages d’origines,

leurs assurances au niveau de leurs banques, de leurs assurances de maisons, de leurs mutuelles de

santé et de leurs entreprises, autour du deuil, n’ont jamais eu besoin de l’Etat hier comme

aujourd’hui pour que celui-ci se substitue à elles pour rapatrier ou enterrer en France.

Ce que les diasporas veulent c’est un accompagnement, des partenariats devant la vie e la mort, mais

l’Etat central ne sait pas écouter, ni entendre. C’est encore pire au niveau des autorités

diplomatiques et consulaires. Cette incompétence diplomatique est doublée de ce silence troublant,

hypocrite et méprisant des députés des sénégalais de l’extérieur qui n’existent plus, se terrent et se

cachent face à ce drame. Ils ne Se comportent pas comme des députés des Sénégalais de l’extérieur

mais comme des députés de leur parti et du Président de la république.

En France les concessions mortuaires sont multiples. De celle de l’indigence qui est gratuite à la

discrétion du maire, celle temporaire (6 mois minimum, à 15 ans), à celle perpétuelle, laquelle

d’entre celles-ci le gouvernement va acheter pour ensevelir les morts des diasporas sénégalaises ?

Etant entendu que ces contrats à durées déterminées ou indéterminées, ont des clauses particulières

pour lesquelles il y a des risques manifestes d’incinérations au bout du contrat terminé sans

renouvellement.

Jusqu’à preuve du contraire, les diasporas n’ont pas demandé les prises en charge financières des

rapatriements , ni l’achat de tombes , mais une facilitation dans une organisation logistique aérienne

entre la France et le Sénégal qui ne s’est jamais arrêtée, malgré les fermetures des frontières

ariennes, nous le savons, pour que les pompes funèbres avec lesquelles elles ont déjà des contrats de

rapatriements dont les budgets sont déjà disponibles, puissent accomplir leurs missions auprès de

leurs défunts dans de bonnes conditions.

C’est dommage et frustrant d’avoir en face de soi des gens suffisants, qui ne savent pas, n’ acceptent

pas de reconnaître qu’ils ne savent pas et ont le complexe de demander , de se renseigner ou de

consulter les responsables des réseaux des diasporas sénégalaises pour avoir les bonnes

informations.

Nous vivons TOUS AU NIVEAU DES DIASPORAS cette posture du gouvernement comme un abandon

de ses citoyens au moment où ceux-ci ont fondamentalement besoin de lui. Nous osons espérer que

cet autisme ministériel, n’est pas de celui vers lequel l’on doit se tourner pour des recours que nous

sommes en droit d’exercer pour l’équité et la justice. Si tel est le cas.

DEME MAMADOU

Sociologue des migrations et du développement local

Président du parti KISAL SENEGAAL (membre fondateur de la

coalition Macky 2012 et membre de la majorité

présidentielle)