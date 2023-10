Un grand responsable APR de Kaolack complote contre Amadou Ba

Macky Sall n’a pas de chance. Sa volonté de réunir tous les grands responsables APR autour de la candidature d’Amadou Ba est vouée à l’échec. Après les coups bas des responsables de l’APR authentique qui avancent à visage découvert, ce sont de grands responsables régionaux de l’APR qui mettent les bâtons dans les roues du candidat de Macky Sall. Et pas seulement au candidat mais ils attaquent tous ceux qui se sont déclarés pro Amadou Ba. Aujourd’hui, c’est Papa Mademba Bitèye qui paie les frais de son soutien à Amadou Ba.

Un grand responsable de Kaolack et son nervi politique Ousmane Noël Dieng sèment la terreur à Kaolack. Voilà des responsables qui n’ont jamais travaillé à la massification de l’APR à Kaolack. Papa Mademba Bitèye fait partie des rares responsables de l’APR à Kaolack qui s’est toujours impliqué sur le terrain, en étant constamment aux côtés des populations. C’est grâce à son implication personnelle que la liste Benno Bokk Yaakaar a triomphé haut la main à Kaolack.

Au moment où Papa Mademba Bitèye mouillait le maillot sur le terrain, d’autres qui se disent responsables de l’APR à Kaolack mais font tout pour passer outre les instructions du Chef de l’Etat Macky Sall, agissent contre les intérêts de la mouvance présidentielle. Ils agissent au détriment du camp présidentiel dont ils se réclament, tout ceci pour leurs ambitions personnelles.

Ils veulent manger à tous les râteliers et sont féroces avec tous ceux qui ont des avis contraires. Aujourd’hui, c’est le candidat Amadou Ba et ses amis qui font les frais de leur mécontentement. A Kaolack, Papa Mademba Bitèye a approuvé le choix du Chef de l’Etat d’opter pour la candidature d’Amadou Ba à l’élection présidentielle de 2024. Le Directeur général de SENELEC s’engage à s’investir sur le terrain pour faire triompher le candidat de Benno Bokk Yaakaar qu’est Amadou Ba à l’élection présidentielle à Kaolack.

Tandis qu’il roule à fond pour Amadou Ba, un responsable de l’APR à Kaolack en compagnie de son béni-oui-oui, font tout pour mettre des bâtons dans les roues de Papa Mademba Bitèye et saboter la candidature d’Amadou Ba. Ce grand responsable de Kaolack, ex époux de l’ancienne mairesse et candidat malheureux aux élections municipales est en colère contre le pouvoir.

Il se sent délaissé par le pouvoir après ses nombreux échecs. Et il déverse sa colère sur l’APR, le candidat de l’APR et les amis du candidat de l’APR. Pourtant, il est le seul responsable de la défaite de l’APR aux dernières élections municipales à Kaolack. Il a fallu que Papa Mademba Bitèye vienne se donner à fond lors des dernières élections législatives pour voir l’APR triompher à Kaolack. Mais ce responsable n’entend surtout pas baisser les bras et veut travailler pour la défaite d’Amadou Ba à l’élection présidentielle. Dans sa campagne de déstabilisation, Il utilise un journal pour s’attaquer à tout ce monde.

Et son nervi politique, l’ancien danseur de « Oscar des vacances », Ousmane Noël Dieng, massacre le PM et son entourage. Papa Mademba Biteye, le soutien n°1 du candidat Amadou Ba dans le département de Kaolack est pris pour cible sur sa gestion de la Senelec Incroyable ! Rien que pour parvenir à leurs sombres desseins, ils sont prêts à mener des campagnes de dénigrement contre ceux qui s’investissent pour porter le drapeau de la mouvance présidentielle à Kaolack.

Ousmane Noël Dieng et ce grand politicien de l’APR accusent le DG de la Senelec d’avoir échoué parce qu’il y a eu des coupures d’électricité lors du Gamou. Le DG de la Senelec avait pourtant informé de l’incendie du poste électrique d’Aïnoumadi de Tivaouane qui allait impacter la fourniture d’électricité dans la zone. Il avait eu le courage de reconnaître cette situation et de l’annoncer. Malgré tout, il avait pris toutes les dispositions nécessaires pour tout combler.

Mais Noël Dieng et son mentor politique dans le département ont aussitôt accusé le DG de la Senelec tout simplement parce qu’il a déclaré publiquement son soutien à Amadou Ba. Une véritable maladresse de leur part qui démontre à quel point ils sont capables d’aller, rien que pour réussir leurs entreprises de déstabilisation. Non seulement, ils sont absents et ne descendent pas sur le terrain, ils s’en prennent à l’un des rares responsables constamment au chevet des populations à Kaolack.

Le président Macky doit sévir contre ces politiciens véreux. Sinon tous ses efforts pour perpétuer son legs à la tête du Sénégal, vont rester vains.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn