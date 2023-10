Un grand journaliste identifié pro Sonko…sur les traces de Pape Alé Niang

Au Sénégal, la presse est divisée sur le cas Sonko. Comme dans tous les pays, on trouve des presses affiliées à des partis politiques. Sonko bénéficie des soutiens de Babacar Touré de Kewoulo et de Pape Alé Niang de Dakarmatin. C’est tout à fait normal. Mais ce qui est plus dangereux, ce sont les journalistes qui se font passer pour des sommités impartiales mais qui en réalité sont des pro Sonko et même des pro MFDC. Le refus des fiches de parrainages à Sonko a fait sortir de ses gonds un journaliste pro Sonko caché…

Il a transformé les dires du mandataire de Pastef dans le but d’accuser l’Etat…Mais la réaction des internautes ne s’est pas fait attendre.

Voilà un journaliste qui a toujours roulé à fond pour Sonko et qui ne veut pas l’afficher ouvertement, comme au moins ont eu le courage de le faire Pape Alé Niang et Babacar Touré.

Pape Alé Niang assume son soutien à Sonko. Babacar Touré de Kewoulo le dit haut et fort qu’il est pour Sonko. Mais ce journaliste dont on ne citera pas le nom, trompe son monde en se faisant passer pour un journaliste impartial. Mais dès que Sonko est cité, il sort de sa cachette pour attaquer l’Etat. Combien de fois, il n’a pas hésité à sortir de son ombre pour s’en prendre à l’Etat et défendre Ousmane Sonko.

Il vient de se découvrir à nouveau. Le mandataire de Ousmane Sonko, le député Ayib Daffé qui s’est présenté à la direction générale des élections (DGE) n’a pas reçu la fiche pour la campagne de collecte de parrainages en perspective de l’élection présidentielle de 2024. Les services de la DGE lui ont notifié les raisons pour lesquelles, il ne pouvait retirer des fiches de parrainages pour Ousmane Sonko. Et, il a rendu compte à l’opinion.

Le mandataires Ayib Daffé a déclaré : « À la Direction générale des élections, on nous a dit que ce sont des instructions qui ont été reçues de ne pas remettre la fiche de parrainage à Ousmane Sonko » informe le secrétaire général par intérim du « défunt parti Pastef », par ailleurs mandataire du leader des patriotes qui dénonce « une décision illégale arbitraire ». Ce que Ayib Daffé a dit est simple. Il dit que les agents ont dit avoir reçu des instructions…Sans préciser de qui.

Ces précisions faites par Ayib Daffé ne semblent guère suffisantes aux yeux de notre journaliste qui veut être plus royaliste que le roi au point de vouloir faire prêter à Ayib Daffé des propos qu’il n’a jamais tenus. Le journaliste pro Sonko qui cherche une occasion de taper sur l’Etat, déconstruit les paroles de Ayib Daffé et déclare :

« En dernière analyse, ce que la DGE a fait n’a rien à voir avec la loi, la Constitution, encore moins avec la loi électorale. C’est un coup de force pur et simple. On a entendu l’argument avancé par le responsable de la DGE, que ce sont des instructions qui viennent d’en haut. Cela prouve une fois de plus qu’on n’est plus dans un Etat de droit et qu’il y a une volonté réelle de se séparer définitivement de Sonko pour qu’il ne se présente pas à la Présidentielle 2024 ».

Comment ce journaliste a-t-il pu dire que ces instructions viennent d’en haut ? Comment peut-il dire ce que Ayib Daffé n’a pas dit ? Et par la suite, il accuse l’Etat… Décidément, il doit être dans le secret des dieux, il connait tout même ce que les proches de Sonko ignorent. Pape Alé Niang et Babacar Touré ne sont pas les seuls journalistes à rouler pour le compte d’Ousmane Sonko. D’ailleurs, ce journaliste se montre plus zélé qu’eux dans son soutien à Ousmane Sonko.

Dernièrement ce journaliste avait même approuvé la « Sonkorisation » qui est une forme de violence verbale à l’encontre de certaines autorités. Il dit : « La « Sonkorisation» est une forme de lutte pacifique inventée par des jeunes révoltés qui rêvent de donner, un jour, à leur cher pays, le Sénégal, toute sa grandeur ». Huer un ministre, un DG et même un chanteur en plein concert est une forme de lutte pacifique… On a l’impression de rêver.

Ousmane Sonko et ses partisans appellent à la violence et à la rébellion contre les institutions étatiques, il se tait et les soutient, mais dès que la justice se met en travers de leurs routes, il tire sur l’Etat qu’il qualifie de dictatorial. Où se trouve l’objectivité ? Voilà qui montre qu’il faut se méfier de certains journalistes qui veulent apparaître comme étant des analystes alors qu’ils ne le sont que de nom.

Le journaliste Pro Sonko lynché sur la toile

La riposte contre les propos de ce journaliste ne s’est pas fait attendre.

« C’est très grave de n’avoir jamais condamné les menaces de morts publiques de Sonko contre le PR, de n’avoir jamais rien dit quand il a appelé à l’insurrection, quand il a accusé notre armée d’être engagé au Mali pour la France, quand il a refusé de condamner la prise d’otages et l’assassinat de nos soldats par le MFDC. Et surtout après ses appels au « mortal combat » des dizaines de personnes sont mortes. On ne vous a pas entendu. »

« Les gens du… sont les seuls dans ce pays à souffrir de réflexe ethniciste qq soit leur niveau intellectuel. Et c’est grave de préférer un individu à une nation. Demandez aux ambassades sur quelle base elle vous refuse un visa. Allez demander un passeport dans un pays étranger. Mais franchement vous êtes de mauvaise foi. »

« La loi qui arrange certains…quand le mec faisait ces sorties incendiaires, fallait lui dire il y a des lois dans ce pays »

Il en a pris vraiment pour son grade de la part des internautes et c’est tout mérité. Tant, il s’est rendu complaisant à l’endroit d’Ousmane Sonko et ses sbires qui ont tout fait pour remettre en cause l’Etat de droit au Sénégal. Tout ceci parce qu’il a choisi de se mettre à la solde de la tête de file de l’ex-Pastef.

Ou alors, est-ce qu’il n’est pas tout bonnement un militant de ce parti ? Ousmane Sonko qui s’était bunkerisé à Ziguinchor pour ne pas répondre au tribunal dans le dossier qui l’oppose à Adji Sarr, avait subitement décidé de provoquer les autorités en décidant de rallier Dakar, à travers ce qu’il appelait la « caravane de la liberté ». Un acte indécent et qui relevait de la provocation vis-à-vis de nos institutions. Mais voilà comment le qualifiait le journaliste à sa solde : Pour lui, « Ousmane Sonko est un homme politique créatif ».

Il est tout simplement le plus grand propagandiste d’Ousmane Sonko. Seulement l’opinion a bien compris son jeu, et les Sénégalais lui ont bien rabattu le caquet en réagissant contre lui à travers les réseaux sociaux.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn