Le RESTIC interpelle le président Diomaye sur les…13,5 milliards de FREE

Le RESTIC demande la révocation de la licence 5G de free obtenue à 13,5 milliards FCFA et un audit de l’ARTP…

Le RESTIC invite le nouveau Président Bassirou Diomaye Faye à révoquer à titre conservatoire la licence 5G de free pour acquisition injuste et de diligenter un audit de l’ARTP avant la nomination du nouveau DG.

Le RESTIC finalise son dossier de saisine de la commission pour le Comité consultatif de la concurrence de l’UEMOA pour concurrence illégale dans un secteur le secteur régulé des télécommunications au Sénégal, en attendant nous demandons au nouveau président élu de révoquer à titre conservatoire la licence 5G de Free en attendant qu’un audit procédural soit effectué sur le montant payé par l’opérateur Free qui a bénéficié de 60% en deçà du prix d’acquisition de son concurrent le groupe Sonatel – Orange.

Nous estimons que c’est un préjudice pour le principe de concurrence effective entre acteurs du secteur, une telle concurrence garantit les meilleurs services aux meilleurs tarifs avec les couts et charges d’amortissement soutenable pour les opérateurs.

Je rappelle, Toute chose étant égale par ailleurs notamment fréquences et spectre, l’opérateur historique a payé 34,5 milliards FCFA et son concurrent seulement 13,5 milliards dans une opération opaque et injuste dans la mesure dans l’appel publique pour ces licences Free en avait proposé que 3 milliards de FCFA.

Le RESTIC rappelle au Président élu sa volonté d’une gouvernance à toute épreuve dans toute la sphère publique, l’invite à un audit exhaustif de l’ARTP et surtout de prendre des mesures conservatoires pour révoquer avec effet immédiat la licence de free car c’est un manque à gagner de 20 milliards pour le trésor public, c’est aussi un préjudice à la libre concurrence pour les usagers et consommateurs de la connectivité’ mobile de dernière génération.

Le RESTIC a décidé de saisir les tribunaux sénégalais notamment le président du tribunal de commerce hors classe de Dakar et le tribunal de grande instance de Dakar en plus de la saisine en cours des juridictions communautaires.

Le RESTIC a soutenu le programme du Président élu et l’invite aux changements de manager et d’équipe urgemment à l’ARTP et au Sénum (Sénégal Numérique, ancien ADIE) pour un secteur numérique et digital mieux agence et mieux géré. Le numérique et le digital avec les télécommunications c’est un chiffre d’affaires consolidé annuel de 1 300 soit un peu moins de 5% du PIB très en deçà du potentiel du secteur en valeur ajoutée et emplois.

RESTIC (Rassemblement des Entreprises du Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication)

17A Rue Jacques Bugnicourt

Dakar SENEGAL