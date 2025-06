Restructuration des Médias…Alioune Sall «perdu» dans son propre jeu

Le gouvernement sénégalais, sous l’impulsion du ministre de la Communication, Alioune Sall, a lancé un vaste projet de restructuration du paysage médiatique national. Cette initiative, présentée comme essentielle pour assainir le secteur et garantir une information plus responsable, soulève néanmoins de vives inquiétudes quant à l’avenir de la liberté de la presse dans le pays. La démarche du ministre intervient dans un contexte où les médias sénégalais, bien que foisonnants, sont souvent confrontés à des défis économiques et éthiques. Malheureusement pour le nouveau ministre, il s’est perdu à son propre jeu.

Les nouvelles autorités ont pri certaines mesures pour restructurer le secteur des médias au Sénégal. C’est ainsi qu’une liste de médias jugés «conformes» aux dispositions du Code de la presse a été sortie. Beaucoup de médias se sont vus éjecté de cette liste. Le régime a justifié cette orientation par la nécessité de lutter contre la désinformation et de promouvoir des standards professionnels plus élevés. Si l’objectif affiché est louable, les modalités de cette restructuration et ses implications concrètes pour les acteurs du secteur restent au cœur des débats.

C’est dans ce climat tendu qu’intervient la retentissante victoire de Aïssatou Diop Fall. La journaliste et patronne de presse avait vu sa chaîne de télévision fermée administrativement, une décision qu’elle avait contestée avec détermination. Portant l’affaire devant la Cour Suprême, Aïssatou Diop Fall a finalement obtenu gain de cause, la plus haute juridiction du pays ayant jugé la fermeture de sa chaîne illégale. Cette décision fait jurisprudence et représente une victoire majeure pour la liberté de la presse au Sénégal.

Cette suspension remet en question l’ensemble de la politique du ministère de la Communication envers les médias, et les actes du ministre, y compris les listes « officielles » de médias reconnus, sont désormais caducs. La décision de la Cour Suprême en faveur d’Aïssatou Diop Fall envoie un signal fort au gouvernement et notamment au ministre Alioune Sall. Elle rappelle que les fermetures de médias, même sous couvert de restructuration ou de régulation, doivent impérativement respecter les procédures légales et les principes constitutionnels garantissant la liberté d’expression. Cette victoire est perçue par de nombreux observateurs comme un bouclier juridique face à d’éventuelles tentatives de museler des voix critiques.

Dans ce contexte, il serait éminemment dangereux pour le ministre de la Communication de persister dans une politique de fermeture arbitraire de médias. Non seulement de telles actions seraient contraires aux principes démocratiques et aux engagements internationaux du Sénégal en matière de liberté de la presse, mais elles risqueraient également d’attiser les tensions sociales et de nuire à la crédibilité du gouvernement sur la scène nationale et internationale. La fermeture de médias est souvent perçue comme un acte autoritaire, peu importe les justifications avancées.

L’expérience montre que la fermeture de médias, loin de résoudre les problèmes de régulation ou de désinformation, a souvent pour effet d’amplifier les rumeurs, de pousser l’information vers des canaux moins contrôlables et de créer un sentiment de frustration au sein de la population. Une erreur que le régime sortant avait commis avec Walf TV. Au lieu de fermer, il serait plus judicieux de renforcer les mécanismes d’autorégulation, de soutenir la formation des journalistes et de promouvoir un dialogue constructif entre le gouvernement et les acteurs médiatiques.

La restructuration du paysage médiatique devrait idéalement viser à renforcer la pluralité, l’indépendance et la viabilité économique des médias, plutôt qu’à les réduire. Un paysage médiatique diversifié et libre est un pilier essentiel de toute démocratie, permettant aux citoyens d’accéder à une pluralité de sources d’information et de former leur propre opinion. Limiter cette diversité reviendrait à affaiblir le débat public et la participation citoyenne.

La victoire d’Aïssatou Diop Fall devant la Cour Suprême est un rappel salutaire que l’État de droit prévaut. Il est impératif que toute restructuration se fasse dans la concertation, la transparence et le strict respect des droits constitutionnels, afin de garantir un avenir où les médias sénégalais puissent continuer à jouer pleinement leur rôle de veille démocratique et d’information du public. C’est sur ça que Alioune Sall et ses équipes sont attendus.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn