Revalorisation salariales : Le SATUS étale ses exigences

Le syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal (SATUS ) a tenu un point de presse, au siège du FGTS/ B pour exiger à l’Etat l’application de ces mesures à tous les travailleurs du Sénégal.

Face à la presse, Monsieur Aliou Faye, Secrétaire Général du SATUS explique: « Notre pays, comme tous les autres pays du monde, traverse une situation socioeconomique difficile qui a été exacerbé par la crise sanilaire mondiale (COVID19). Les populations se sont ainsi retrouvées dans une précarité essentiellement due à la faiblesse de leur pouvoir d’achat et les travailleurs en premier lieu ».

Monsieur Faye de rappeler aussi que » dans la perspective d’apporter une réponse post-Covid, le chef de l’Etat a revalorisé le salaire de l’administration publique sénégalaise et a demande au gouvernement de poursuivre sans relâche les efforts de soutien au pouvoir d’achat des sénégalais ».

Dans la même registre, Monsieur Faye souligne que » Les universités du Sénégal qui sont des établissements publics, constituent un maillon essentiel dans la vie de la nation, et emploie plusieurs milliers de travailleurs qui abattent un effort considérable de fourniture de service public. Dans le champ syndical, ces agents des universités du Sénégal, regroupés au sein du Syndicat Autonome des Travailleurs du Sénégal (SATUS), comme tous les travailleurs du pays, ressentent fortement les contre coups de la conjoncture économique, qui les placent aujourd’hui, eux et leurs familles, dans une plus grande vulnérabilité socioéconomique ».

« Magnifiant donc cette mesure salutaire de revalorisation des salaires des agents de l’administration publique sénégalaise, le SATUS s’insurge cependant contre la non effectivité de cette mesure au profit de l’ensemble des travailleurs des universités du Sénégal. C’est pour cette raison, que nous tenons ce point de presse pour exiger du gouvernement du Sénégal l’application de ces mesures à tous les travailleurs des universités du Sénégal » a dit le porte- parole du jour.

» Nous pensons que l’autorité va prendre les mesures idoines sinon en octobre, on risque de hausser le tons et de croiser les bras. Et si nous le faisons, je pense qu’on va vers une turbulence de l’année universitaire, car tous les SATUS sont unies la main dans la main pour revendiquer ce qu’il le revient de droit », prévient

Monsieur Faye, Secrétaire Général SATUS.

Oumar Correa