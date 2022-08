Licenciement à Expresso : Le RESTIC félicite l’ARTP et le Ministère de l’Economie Numérique

Le RESTIC salue le renouement du dialogue au sein de l’opérateur EXPRESSO SENEGAL entre la direction et un groupe de cadres faisant l’objet de licenciement. L’Implication de l’ARTP et du Ministère de l’Economie Numérique a permis de réunir les deux parties autour de la table pour trouver des solutions le RESTIC félicite et encourage l’implication de l’État et des acteurs publics à travers les deux le régulateur et le ministère.

Expresso Sénégal est le 3ème opérateur Télécom présent sur l’ensemble du territoire. L’opérateur est une filiale du groupe Expresso Telecom (Expresso Telecom Group), qui a son siège à Dubai. Le Groupe a actuellement 2 filiales : MAURITANIE Chinguitel SENEGAL Expresso. A ce jour Expresso Sénégal dispose de deux technologies : GSM/GPRS/EDGE et UMTS/WCDMA

Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication ( RESTIC) est une organisation d’entreprises et de pme dans les domaine du numérique et du digital qui travaillent à coté de ses membres pour l’émergence d’un secteur des Technologies de l’information et de la Communication qui créée de la valeur ajoutée et surtout des emplois et opportunités pour les jeunes et les femmes. Son objectif est de hisser les TIC en général au rang de secteur moteur des futures croissances économiques et de booster la productivité globale de l’économie.

Le RESTIC invite les opérateurs à consolider les acquis sociaux et professionnels pour accroître la productivité de la force de travail. Le secteur des télécommunications est très concurrentiel et exige un capital humain de haut niveau pour faire face aux innovations technologiques qui caractérisent ce secteur hautement stratégique pour le Sénégal.

Le Bureau exécutif