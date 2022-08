Le Forum du justiciable contre le lynchage des présumés voleurs

Le Forum du justiciable s’indigne et condamne à la dernière énergie le lynchages des présumés voleurs. Dans un Etat de droit, nul ne peut se faire justice soi-même. Et on n’est jamais sûr que la personne attrapée à la suite d’une course poursuite est le véritable voleur. Il y a toujours un risque de confusion.

Ainsi, le Forum du Justiciable invite les populations à mettre à la disposition de la police ou la gendarmerie le présumé voleur pour permettre à la justice d’établir son innocence ou sa culpabilité.

Le Forum du justiciable rappelle que vivre dans un Etat de droit nécessite le respect de certaines règles qui constituent le fondement de notre sécurité.

Fait à Dakar, le 25 Août 2022. Le Bureau exécutif.