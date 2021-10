Révélations : voici les hommes politiques que Macky prépare en coulisse

Hier, on vous disait que Macky Sall est un politicien « tordu ». Mais aujourd’hui, on peut ajouter qu’en plus d’être gondolé, il est gonflé. Macky est un politicien qui essaie toutes les combinaisons possibles. Et il faut être gonflé pour essayer des combinaisons qui sortent de l’ordinaire surtout lorsqu’il s’agit de l’avenir politique de ce pays. Figurez-vous que xibaaru vient de découvrir le projet politique secret de Macky Sall avec deux politiciens qu’il forme pour être les hommes forts de l’APR et aussi de Benno Bokk Yaakar.

Le président Macky Sall a limogé la bande à Boun (Mahammed Dionne, Mimi Touré, Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Ba, Mouhamadou Makhtar Cissé) parce que cela relève d’une stratégie politique qu’il a concoctée depuis sa réélection à la présidentielle. Macky opère une mue politique en se débarrassant des anciens comme de vieilles chaussettes usées. Et dans le plus grand secret, il pousse ses pions pour procéder à un renouvellement de son entourage politique. Mais la plus grande surprise, c’est l’identité de ces politiciens-pions de Macky Sall.

Personne ne comprenait pourquoi Macky Sall a pris des « écervelés » pour remplacer les cracks du gouvernement. Même les observateurs et analystes politiques les plus aguerris du Sénégal n’ont rien compris à la démarche politique du président réélu. Certains ont évoqué le 3ème mandat et d’autre les ambitions démesurées. Mais rien de tout cela. le patron de l’APR préparait le terrain pour deux de ses poulains qu’il maintient dans la confidence même si des rumeurs faisaient état de sa proximité avec les deux pions.

Les pions secrets du Président

Macky Sall ne fait rien pour rien. Il joue aux échecs politiques. C’est ainsi qu’il a brisé la tour de verre de Wade et exilé son fils Karim. Et sur cette même lancée, il a neutralisé les « fous » Khalifa Sall et mis en danger Ousmane Sonko. Aujourd’hui, Macky Sall pose les jalons de sa succession « éphémère ». Et pour cela, il a besoin de ses « amis » politiques et non de ses « alliés » politiques. Ce sont des politiciens qui sont d’abord ses amis de longue date avant d’être ses collaborateurs.

L’Ingénieur statisticien économiste, Aboubacar Sedikh Beye, est l’ami intime de Macky Sall. Ils boivent du thé ensemble, se font des blagues autour du « thiébou Dieune » de Marème Faye Sall et ficellent leur avenir politique. Aboubacar Sedikh Beye est le Directeur Général du Port Autonome de Dakar (PAD) depuis 2017. Et tout comme Mahammmed boun Abdallah Dionne, Il a aussi travaillé comme chef du bureau économique de l’ambassade du Sénégal à Washington. Il est l’un des hommes clé du prochain dispositif politique de Macky Sall pour les législatives de 2022.

Diplômé de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en Finance de Marché et Gestion Bancaire, l’économiste Amadou Hott était Vice-Président de la Banque Africaine de Développement (BAD) en charge du Complexe Énergie, Énergie, croissance verte et changement climatique, avant de venir rejoindre le gouvernement de Macky Sall en avril 2019. Ce proche de Macky Sall a tapé dans l’œil du président de par son caractère et de par sa proximité avec l’administration américaine à Washington comme Aboubacar Sedikh Beye…Amadou Hott sera l’une des pièces maitresses du dispositif politique de Macky Sall aux législatives de 2022.

Aujourd’hui le président de la République veut imposer ses deux pions dans des zones politiques stratégiques de la capitale. Amadou Hott sera le candidat de Benno Bokk Yaakaar dans l’une des localités les plus peuplées de la capitale, Yeumbeul Sud. Et Abdoubacar Sedikh Beye est épaulé par le Palais pour briguer la mairie de la commune de Dieuppeul-Derklé. Et ces deux « amis » de Macky Sall seront le socle de la liste départementale de Dakar pour les Législatives…

La Rédaction de Xibaaru