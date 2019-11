Revue de presse…La crise au PDS et Boughazelli à la UNE

La presse du samedi commente largement le placement sous mandat de dépôt de Seydina Fall dit Bougazelli, mais l’actualité politique avec la crise au PDS n’est pas en reste.

‘’Bougazelli sous mandat de dépôt’’, lit-on à la une du Journal Le Soleil, soulignant que l’ex-député du parti au pouvoir a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, vendredi, par le Doyen des juges d’instruction pour quatre infractions, à savoir association de malfaiteurs, contrefaçon de signes monétaires, blanchiment de capitaux et corruption.

Le quotidien national renseigne aussi que ‘’le juge Samba Fall a écroué l’un ses acolytes, Mallé Diagne pour les mêmes infractions, à l’exception du délit de corruption’’. En revanche, ajoute Le Soleil citant ses sources, ‘’les cinq autres personnes déférées dans cette affaire n’ont pas pu être présentées au juge d’instruction faute de conseils. (…C’est pourquoi, leur inculpation a été reportée à lundi’’.

Kritik va plus loin en révélant que ‘’Si le juge retient les trois chefs d’accusation retenues par le Parquet, Bougazelli risque tout au moins 5 ans de prison en cas de circonstances atténuantes ’’. Et il ajoute : ‘’le cas contraire, rien que le délit de faux monnayage lui prévoit les travaux forcés à perpétuité’’.

Libération livre à ses lecteurs des ‘’confessions détonantes de Bougazelli qui a été envoyé en prison hier’’, en reprenant dans sa manchette les propos de l’ex-député qui déclare :’’Je devais livrer des bagass…’’.

Selon la publication, ‘’ c’est tout un système mafieux que la Section de recherches a cerné grâce à une +belle enquête+ durant laquelle les gendarmes ont misé sur le renseignement. Le commandant Mbengue, patron de la SR, est même allé louer une chambre au King Fahd pour son agent infiltré afin d’avoir la confiance du fournisseur’’.

Parmi les autres révélations ‘’sur la traque, l’identité et le rôle de tous les mis en cause présumés’’, Libération écrit que ‘’son complice, Mamadou Diop, a livré un million de dollars en billets noir à un agent infiltré de la SR’’, ‘’depuis le bureau du chef de la SR, Oumar Samb passe +commande+ auprès de Bougazelli’’, ‘’dans le coffre de sa voiture, l’ancien député avait aussi un pot de poudre noire estampillée +développeur monétaire universel’’, etc.

‘’Bougazelli nouveau dépité de …Rebeuss’’, affiche ainsi à sa une Vox populi, en informant que l’ex-député et ses complices [ont] été inculpés d’association de malfaiteurs, de trafic de faux billets’’. ‘’Son cas a été aggravé par une +tentative de corruption+ sur les gendarmes+. Il a proposé dix millions aux enquêteurs pour se tirer d’affaire’’, rapporte le journal.

L’Obs tente de son côté de lever le voile sur l’affaire du présumé trafic de faux billets de banque qui implique l’ex-député du parti au pouvoir, et écrit ‘’Bougazelli, le vrai du faux’’.

Le journal du Groupe futurs médias explique dans ses colonnes que ‘’pièce à conviction essentielle pour asseoir la culpabilité des mis en cause, dans cette affaire de trafic présumé de faux billets de banque, qui a perdu le député Seydina Fall Bougazelli et cinq autres présumés faussaires, le montant exact, ou même estimé, n’est pas connu. Le pactole est difficile à évaluer en raison de la nature des billets’’.

En politique, la même publication est revenue dans sa manchettes sur les retrouvailles libérales entre Me Wade et Madické grâce à la médiation du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

La brouille entre les deux hommes est née de la volonté de Madické Niang de se présenter à l’élection présidentielle de février dernier, alors que le Parti démocratique sénégalais (PDS), l’une des principales formations de l’opposition avait appelé au boycott du scrutin.

‘’C’est l’aboutissement du d’une volonté du Khalife général des mourides, qui a rencontré le désir de retrouvailles du couple politique qui a gouverné le Sénégal de 2000 à 2012.Entre Madické Niang et Abdoulaye Wade, la paix règne désormais en… maître’’, écrit l’Obs.

Selon Walfquotidien, ‘’ils se retrouvent après une année de brouille. Grâce aux bons offices du Khalife général des mourides, Madické Niang est retourné au PDS et a retrouvé son vieil ami’’. Le journal informe par ailleurs que ‘’Abdoulaye Wade acte la démission de Oumar Sarr’’, soulignant que dans une note circulaire, il ‘’fustige le comportement’’ de l’ancien numéro du PDS qu’il accuse de ‘’saper les principes du parti’’.

Sud quotidien parle d’une ‘’suite et pas fin des remous au sein du PDS’’, en affichant à sa une : ‘’Me Wade réajuste ses pions’’. Le journal indique que ‘’l’ancien secrétaire général adjoint, Oumar Sarr [est] exclu du parti. Me Madické Niang, [a été] +pardonné+ grâce au Khalife général des mourides’’.

D’autres journaux se sont intéressés aussi à la situation au PDS, parmi lesquels Tribune qui écrit ‘’Wade décapite Oumar Sarr et retrouve Madické’’ et parle d’’un second +coup+ réussi par Serigne Mountakha Mbacké’’, après les retrouvailles entre le président Macky Sall et l’ancien président Abdoulaye Wade. L’As de son côté note ‘’un rebondissement au sein du PDS’’, en écrivant à sa une : ‘’Wade vire Oumar Sarr et se réconcilie avec Madické Niang’’.

En solo, Le quotidien revient sur la ‘’hausse de saisies et de consommation des drogues’’ au Sénégal citant un rapport de l’ONUDC portant sur la période 2014-2017. ‘’ça sniffe grave !’’, s’exclame le journal qui ajoute que ‘’47% de consommateurs sénégalais sont âgés entre 20 et 29 ans’’.

Pendant ce temps, Enquête met en exergue ‘’les dérives du mariage’’, à travers ‘’les unions en cachette’’ (takkou suuf, taara ou bara yeggo). ‘’Ces phénomènes semblent prendre de l’ampleur, au point que le Khalife général des tidianes, ait jugé nécessaire de dénoncer la dépravation des mœurs, notamment à travers ses divers manifestations (…)’’, commente le journal.