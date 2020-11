Sur le plateau de Kinkélibaa de la RTS, c’est Sarah Louyah sur le plateau qui commence la revue de presse de ce mercredi 18 novembre 2020 par le satisfecit du FMI au Sénégal. Il y a l’odyssée apocalyptique des migrants en Libye et au large du Cap-Vert, les relations tendues entre Idrissa Seck et Mimi Touré et les accords de pêche entre le Sénégal et L’Union Européenne qui font aussi l’actu…