Revue de presse de la RTS du 08 décembre 2020 avec Sarah Louyah

Sur le plateau de Kinkélibaa de la RTS, c’est Sarah Louyah sur le plateau qui commence la revue de presse de ce mardi 08 décembre 2020 par le TER dont l’exploitation est prévue pour le second semestre 2021. Il y a la Covid-19 et les alertes des syndicats d’enseignants, les embouteillages monstres dus à la construction du chemin du BRT et l’affaire des centres Kara qui font aussi l’actu…