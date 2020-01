Rivalité avec Aminata Mbengue Ndiaye au sein du PS : Serigne Mbaye Thiam nie…

Accusé d’avoir un œil sur le fauteuil d’Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam se lave à grande eau. « Je suis le premier à dire qu’Aminata Mbengue Ndiaye doit être secrétaire générale du parti après le décès de Tanor. Je ne peux pas dire cela et poser, aujourd’hui, des actes allant dans le sens contraire », clarifie le ministre de l’Eau et de l’Assainissement dans les colonnes du journal Le Quotidien.

Le socialiste ajoute : « L’histoire m’a donné raison. Quand je disais qu’Aminata Mbengue Ndiaye est le nouveau secrétaire général, certains membres du parti me critiquaient. Je le faisais en toute objectivité, en toute sincérité. Il n’y avait pas de calcul de ma part. Je renouvelle ma fidélité et ma loyauté au secrétaire général Aminata Mbengue et au parti », insiste-t-il.

Serigne Mbaye Thiam s’exprimait, samedi dernier, lors de la réunion du Bureau du Parti socialiste (Ps).