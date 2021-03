Sa mère le bat…l’enfant de 12 ans dénonce son champ de drogue à la police

A Pontarlier (Est de la France), un jeune garçon de 12 ans s’est rendu à la police et affirmé que sa mère le battait. Également, il a révélé que cette dernière cultivait du cannabis au domicile familial.

L’enfant de 12 ans expliqué aux autorités qu’il avait fui le domicile familial, car sa mère le battait. Il a ajouté qu’elle cultivait du cannabis chez elle. Rendue sur place, la police a découvert 12 plants de cannabis.

La dame de 31 a été interpellée et placée en garde à vue et passera devant la justice le 27 mai prochain. Pour sa défense, elle assure qu’il s’agit d’une consommation personnelle et d’un enfant turbulent.