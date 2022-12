Safiatou Sall Fall : « Mon pays va mal »

Mon pays va mal

Avec la cherté de la vie, le manque de sécurité, le taux de chômage qui est en hausse, un plateau médical désolant et j’en passe. La cour des comptes, dans son rapport, nous livre encore des cas de malversations pendant la covid.Je suis sortie de mes gonds car on a touché la fibre sociale car Dieu nous demande d’aider, dans le coran, notre prochain. Notre prophéte (saw) dit que le plus aimé parmis les hommes par Dieu est celui qui est utile à l’humanité. L’on est en mesure de demander le role que jouent les gouvernants dans le contexte de la résilience sociale? Sommes-nous en train d’assister à une euthanasie collective ?

Avec des dirigeants cités toujours dans des cas de malversations, quant est-ce que nous aurons des hôpitaux dignes de ce nom avec un personnel bien formé et une prise en charge des cas sociaux?

Quant est-ce qu’on aidera les sans abris et les mendiants á retrouver leurs dignités ?

Quant est-ce qu’on aidera les jeunes diplomés chomeurs et les jeunes qui migrent pour des lendemains meilleurs ?

Quant est-ce que les villages reculés auront de l’electricité, de l’eau potable et des postes de santé?

Quant est-ce que……Quant est-ce que?

Mais nous savons que nous ne sommes pas devant le noeud gordien. La solution, chers sénégalais, cheres sénégalaises, indignons -nous et accompagnons ceux qui aiment leur partrie, ceux qui ont une compassion enver les êtres humains, ceux qui respectent les hommes religieux et non les utilisés .Indignons-nous et accompagnons les patriotes qui nous donnent une lueur d’espoir. Nous l’espérons qu’ils seront des modèles en terme de bonne gouvernance et le respect de valeurs cardinales socles de notre société.

Wait and see

Salimata Sall Fall

Darou mousty