Saint-Louis : La famille de Me Babacar Sèye s’oppose à la délocalisation du stade

À Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Louis, Ministre des infrastructures…

Vers la fin des années 50, plus précisément en 1958, votre prédécesseur à la Mairie, feu Maître Babacar Sèye, alors Maire de Saint-Louis, monta sur la statue de Faidherbe à la Place Baya, pour s’opposer au transfert de la capitale à Dakar, lorsque, pour des raisons politico-économiques, feu Mamadou Dia en manifesta l’intention.

Ce digne fils de Saint-Louis qui a eu à honorer sa ville natale à tous les niveaux et sur tous les plans, a été choisi par la municipalité de ladite ville pour être le parrain de l’ancien stade Wiltord, lieu mythique où se sont déroulés les hauts faits de l’histoire sportive de la ville tricentenaire.

Monsieur le Maire, depuis que le stade Wiltord a été rebaptisé stade Maître Babacar Sèye, la famille du parrain reconnaissante s’est battue pour en faire un lieu d’épanouissement et de pratique saine de sport individuel et de sport de masse pour la jeunesse de Saint-Louis. Toutes les éditions du Mémorial feu Maître Babacar Sèye s’y sont déroulées depuis l’an 2000 jusqu’à la date de sa fermeture pour cause de vétusté.

L’équipe fanion de la ville, la Linguère, y a réalisé les plus grands exploits sportifs qui font encore aujourd’hui la fierté de tout « domou ndar » et de tout « Samba Linguère ».

Monsieur le Maire, ce n’est nullement un nostalgique qui s’adresse à vous de façon épistolaire, mais plutôt un fils de l’illustre parrain qui, en communion avec l’ensemble de ses frères, sœurs et parents, vous demande solennellement de renoncer à votre projet d’erection d’un centre d’affaires en lieu et place de la réhabilitation du stade mythique Maître Babacar Sèye dont le financement est déjà en place.

Justifier une telle option par l’exiguïté du site pour abriter un stade à la dimension de la ville de Saint-Louis nous paraît trop simpliste voire réducteur, dès lors que les environs immédiats du stade ainsi que la configuration des lieux permettent d’envisager la mise en place de votre fameux projet à l’intérieur même d’un complexe sportif construit sur le site du stade qui ne nécessitera aucune délocalisation. Une telle option aurait l’avantage de constituer un projet phare pour la ville de Saint-Louis, surtout avec les perspectives d’avenir liées à l’exploitation du pétrole et du gaz.

Monsieur le Maire, feu Maître Babacar Sèye repose aujourd’hui aux cimetières de Thiaka Ndiaye où il dort du sommeil du juste. De grâce, ne troublez pas son sommeil et rendez lui ce bien pour lequel il s’est tant battu avec tous les « domou Ndar » lors des fameux derbys de la Linguère de Saint-Louis face au Diaraf, à la Jeanne d’Arc, à la SEIB de Diourbel, à Gorée et j’en passe, ce stade qui a vu tant de « Samba Linguère » vibrer les après-midi de championnat, qui a également vu tant de Saint-Louisiens se défouler au sens positif du terme, lors des phases finales de navetanes.

Enfin, et pour que nul n’en ignore, nous vous demandons d’écouter ce cri du cœur que feu Maître Babacar Sèye, du haut de la Statue Faidherbe, porta en 1958 pour s’opposer à une mise à mort de « Sa » ville natale, et que sa famille porte aujourd’hui pour que sa mémoire soit sauve.

Digne il a été dans ses combats de tous les jours, dignes nous le serons pour préserver son héritage.

Salutations concitoyennes.

Maître Khalilou Sèye

Avocat à la Cour

Fils de feu Maître Babacar Sèye

Porte-parole de la famille.