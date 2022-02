Saint-Louis : Mansour Faye décline ses ambitions pour son second mandat

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a été réélu maire de Saint-Louis pour un second mandat. Installé à nouveau dans ses fonctions ce 7 février, Mansour Faye a tenu à lancer un message au nouveau bureau et aux conseillers. A l’en croire, dorénavant, le conseil municipal va « travailler collectivement à une meilleure planification ».

« À partir d’aujourd’hui, il ne s’agira plus au conseil municipal d’une majorité contre une minorité. Il devra s’agir effectivement, et j’y accorde une importance capitale, d’un conseil municipal dont la seule priorité est de satisfaire les attentes légitimes de la population, toutes composantes confondues. C’est pourquoi, je compte recourir à toutes les compétences disponibles ainsi qu’à toutes les ressources disponibles, dans notre ville, à l’intérieur du pays comme au sein de la Diaspora. Dans cette mythique et historique salle des délibérations qui a vu défiler de grandes personnalités, nous nous devons de faire de Saint-Louis notre unique parti et notre seule coalition », déclare Mansour Faye sur Walf.