Samba Ndong : « Sonko mérite une peine de 2ans ferme »

J’accuse (Par Samba Ndong)

Monsieur le juge nous sommes désolés mais C’est Du véritable je m’en foutisme juridique.

Sonko mérite une peine de 2ans ferme .

La justice n’a pas été rendue.

Aucune loi n’a été dite .Et le juge sait que la loi à été tronquée.

Le juge Mamadou yakham Keita a bafoué les règles élémentaires du code pénal .

Monsieur le juge, as-tu peut-être ton propre code pénal

En vertu du Paragraphe III portant :Délits contre les personnes.

Il est dit dans l’article : Article 258

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Lorsqu’elle a été faite par l’un des moyens visés en l’article 248, elle est punissable même si elle s’exprime sous une forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placard ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, tout terme de mépris relatif ou non à l’origine d’une personne, toute invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Cette disposition a été renforcée par l’article : Article 259 portant : (Loi n° 77-87 du10 août 1977)

La diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 248 qui nous dit : Sont considérés comme moyens de diffusion publique: la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l’affichage, l’exposition, la distribution d’écrits ou d’images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, et généralement tout procédé technique destiné à atteindre le public; envers les Cours et Tribunaux, l’Armée et les administrations publiques sera punie d’un emprisonnement de quatre mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 1.500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Il n’existe nullement dans le code pénal où on parle d’une peine de sursis de 2 mois .

Monsieur le juge,aucune justice n’a été rendue et la loi est claire .

Honorable Samba Ndong Responsable politique Apr Biscuiterie et Coordonnateur National de la Cojecar