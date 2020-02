Samuel Sarr de nouveau futur ministre de l’énergie…ce sont deux journaux de grande envergure qui le disent. Tout d’abord la « lettre du Continent » du journaliste Frédéric Lejeal qui a succédé à Antoine Glaser, qui note que l’ancien ministre de l’Energie, « Samuel Sarr viserait un poste ministériel dans le nouvel attelage gouvernemental à la faveur d’un remaniement prévu pour avril prochain ». Et à la suite de la Lettre du continent, c’est l’Obs du Groupe GFM de notre star planétaire Youssou Ndour qui mentionne que « l’Éternel Wadiste, par ailleurs ancien ministre de l’Énergie sous Wade, se serait déjà positionné pour ce poste plus que stratégique. Surtout dans le contexte des découvertes de pétrole et de gaz au Sénégal. »…

La Lettre du Continent et l’Obs sont-ils les sbires d’un comploteur de l’ombre qui craint pour sa survie dans l’attelage gouvernemental ?

Depuis le scandale « Akilee » dont le contrat a été dévoilé par nos confrères de « Dakartimes », c’est le branle-bas dans le camp de l’actuel ministre du Pétrole et des énergies qui voit des ennemis partout et surtout son potentiel successeur dans le milieu de personnalités spécialisées dans le secteur de l’énergie…

Samuel Sarr est considéré par des experts comme l’un des meilleurs spécialistes dans le secteur du pétrole et de l’énergie en Afrique de l’Ouest. « Woyofal »…c’est Samuel Sarr.

Alors l’on peut comprendre la crainte du Ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé, ancien DG de la Senelec qui subit la colère de Macky sall après le contrat nébuleux d’Akilee, de voir en Samuel Sarr, son futur remplaçant. Et pourtant ce dernier n’est intéressé en rien après avoir déjà rendu service à la République comme DG, ministre et ministre d’Etat.

Contacté, un de ses proches collaborateurs nous précise que rien ne pourrait détourner l’ancien ministre d’Etat Samuel Sarr, de ses projets florissants : « Samuel A.Sarr est sur un projet de 580 millions de dollars au Mozambique, un projet de 350 millions dollars au Sénégal et un projet 780 millions dollars au Kazakhstan. Il se fait discret au Sénégal et il est entre Astana, Maputo, Dakar, dans des jets privés, alors il n’échangerait en rien sa position aujourd’hui pour un poste ministériel »…