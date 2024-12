Satisfaction de ses revendications : Le SAMES en ordre de bataille

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (SAMES ) a tenu sa réunion du Comité exécutif national (CEN) les 14 et 15 décembre à Tambacounda. Dr Tidiane Gadiaga, Secrétaire administratif du Cen, a fait face à la presse pour dévoiler le contenu des 2 jours de travaux. L’on va vers une paralysie du système, si l’Etat n’appelle pas à des négociations. C’est la quintessence du communiqué lu devant la presse.

Dr Tidiane Gadiaga pose le débat : «Depuis plus d’un an, l’Etat n’a entrepris aucune action visant à régler les doléances des médecins. C’est pourquoi nous avons demandé à tous nos collègues de se tenir en ordre de bataille.» Il poursuit : «Nous avons déposé, ce 10 décembre, un nouveau préavis de grève. Dès qu’il arrive à terme, si rien n’est fait, nous irons en mouvement.»

Cette rencontre semestrielle du Cen constitue un «moment solennel de réflexion autour des sujets d’actualité du secteur de la santé, ainsi que des grandes orientations de notre organisation syndicale», rappelle l’ancien médecin-chef de Tambacounda. A la suite de celle-ci, signifie-t-il, «des propositions concrètes seront formulées et adressées aux autorités». Le manque de médicaments, souvent noté dans les structures sanitaires, a aussi été débattu par les blouses blanches.

«Avec le contexte social actuel où les gouvernants visent dans leurs documents stratégiques à promouvoir un développement endogène et durable porté par des territoires responsabilisés, mais aussi une souveraineté nationale, des ruptures fréquentes sur des produits et intrants médicamenteux sont constatées dans les structures sanitaires du pays, ont-ils déploré. C’est en ce sens que nous notons la pertinence des thématiques abordées, notamment les défis et perspectives liés à la souveraineté pharmaceutique.»

Le Secrétaire administratif du Cen relève que les experts panélistes ont pu démontrer que plus de 80% des médicaments consommés dans nos pays sont importés, alors que l’expertise locale est disponible. C’est pourquoi, dit-il, son syndicat exhorte l’Etat à asseoir un environnement propice pour le développement de l’industrie pharmaceutique au Sénégal avec un processus inclusif. Tidiane Gadiaga enchaîne sur les négociations : «Les discussions autour de la vie syndicale nous ont permis de faire une analyse exhaustive de l’évolution des négociations avec le gouvernement autour de notre plateforme revendicative. Toutefois, il a été constaté un retard notoire dans le traitement de nos revendications par la partie gouvernementale. Depuis le dépôt de la plateforme revendicative en décembre 2023, aucun acte concret n’a été posé par l’Etat du Sénégal.»

Face à cette situation, le Bureau exécutif national du Sames a déposé un préavis de grève, ce 10 décembre 2024, pour exiger la reprise sans délai du processus de négociations entre le Sames et le gouvernement afin d’aboutir à un protocole d’accord, au grand bonheur de tout le monde. «Le respect de la dignité et de l’honorabilité du corps médical, avec la mise en place d’un statut particulier et l’établissement d’un salaire minimum de base acceptable pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes à tous les niveaux, ne sera pas négociable», a insisté le communiqué du Sames.

Le Sames demande l’élaboration d’un document définissant un plan de carrière clair pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes. «Cela, à tous les niveaux», lit-on toujours dans le communiqué.

La lancinante crise liée à la situation des médecins en spécialisation est aussi inscrite dans la revendication des blouses blanches. «Ce sont toutes ces doléances qui font que les responsables syndicaux ont appelé les instances à la base et l’ensemble des camarades à se tenir en ordre de bataille pour la résolution diligente et définitive des différents points de la plateforme revendicative», dit le Sames.

