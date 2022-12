Scandale : Aïssata Tall Sall annule tous les passeports de…

Après le scandale de passeports diplomatiques, celui des passeports de service qui viennent d’être annulés par le ministre des Affaires étrangères…

Des trafiquants de passeports de service ont été démasqués au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. « Une enquête a été diligentée et le réseau démantelé, avec l’arrestation des principaux mis en cause », renseigne le ministère dans un communiqué.

En attendant «le traitement judiciaire de l’affaire (qui) suit son cours», les services de Aïssata Tall Sall, la chef de la diplomatie sénégalaise, ont décidé d’annuler «tous les passeports de service délivrés entre le 1er janvier 2021 et 13 décembre 2022». Il est demandé aux ayants droit reconnus de se rapprocher du ministère pour une nouvelle demande.

Ce scandale éclate un an après celui des passeports diplomatiques qui avait éclaboussé des agents de la Présidence et du ministère des Affaires étrangères. L’affaire a été jugée récemment et les principaux mis en cause condamnés.

