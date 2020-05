Scandale au Palais : Un conseiller du prési soutire 10 Millions à un émigré

Un chargé de mission au Palais présidentiel est dans de très sales draps. Le responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) dans la Commune de Mbacké vient d’être cité dans un gros scandale qui risque d’écorner image des tenants du pouvoir. Selon nos sources, le sieur O.N se serait servi de son statut de « proche du Chef de l’État » pour s’affairer dans des choses pas du tout catholiques.

« Je suis un émigré sénégalais vivant en France et, plus précisément à Paris. Je m’active dans le convoyage de véhicules. Presque chaque semaine, je fais amener des containers au Sénégal. Un jour, j’avais demandé les services d’un transitaire du Port Autonome de Dakar. Ce dernier avait fait une fausse déclaration et une fois que mes containers ont gagné mon dépôt, le douanier déployé pour nous accompagner jusqu’ au lieu s’est rendu compte de cela (la fausse déclaration). Alors tout le matériel est retourné au Port de Dakar. C’est alors qu’un certain Talla (il oublie son nom de famille) m’a mis en rapport avec Mr O.N qui se trouve être un chargé de mission à la Présidence de la République. Il m’a alors demandé 11 Millions de F CFA pour sortir les containers. Il m’avait convaincu qu’avec ses attaches dans l’administration, il va régler le dédouanement sans tambours ni trompette. Je lui donné cash 10 Millions de nos francs. Le temps s’écoule, il tarde à honorer ses engagements. Je l’appelle, sans succès. Je fais alors le déplacement au Môle 2 du Port Autonome de Dakar chez le Colonel de Douane M. Ibrahima Thiam. On m’avait demandé de payer 40 millions de FCFA, ce que j’ai fait sans broncher. Je suis finalement entré en possession de mes biens », s’est expliqué l’émigré grugé, Daouda Seck.

« Il refuse de répondre à mes appels et va se réfugier à Touba »…

Comme il était incapable de faire le service, je l’ai appelé pour qu’il me rembourse mon argent. Mais il refuse catégoriquement de répondre à mes appels téléphoniques. J’ai porté plainte contre lui et la Section de Recherche de la Gendarmerie de Colobane de Dakar nous a convoqués. Arrivé, le sieur O.N a fait le malade imaginaire. On a renvoyé et depuis il s’évapore dans la nature. Depuis bientôt trois (3) mois, personne ne le voit dans Dakar. Il est allé se réfugier à Touba. Il vient de parler avec certains de mes connaissances en leur disant qu’il est au cœur de l’État et qu’il n’a rien à craindre : » si ngourgui la bokk (littéralement : Je fais partie de ceux qui gouvernent, de ceux détiennent les leviers du pouvoir et je n’ai peur de rien)