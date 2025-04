Scandale des 1000 milliards…la malédiction du Covid s’abat sur le «Macky»

Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko l’avaient promis. Et ils l’ont fait ! Le Président de la République et son Premier ministre ne compte pas céder un centime dans la reddition des comptes. Une vaste traque est lancée pour mettre la main sur les présumés voleurs de la République. D’un côté le parquet financier traque toute personne qui traîne des casseroles. De leur bord, les enquêteurs traquent tout individu cité dans le scandale des 1000 milliards du Covid-19. Un rapport de la Cour des comptes avait montré comment des personnes sans scrupule se sont fait de l’argent sur le dos des «gorgorlous» (débrouillards».

Si le pouvoir de Macky Sall s’est acharné uniquement sur Karim Wade, cela ne sera pas le cas du duo «Diomaye-Sonko». Les deux patriotes traquent toute personne qui a bouffé l’argent du contribuable sénégalais. Contrairement à l’ancien régime, le nouveau système compte faire appliquer toutes les recommandations des rapports des corps de contrôles sur les sales dossiers du régime de Macky Sall. Et cette fois-ci, Macky Sall et ses hommes ne seront pas épargnés.

Dans la gestion des 1000 milliards du Covid-19, les arrestations ont déjà commencé. Une dizaine de personnalités publiques et hauts responsables ont été placés en garde à vue à la Division des Investigations Criminelles (DIC). Certains ont même été transférés au parquet. Ils sont soupçonnés de détournement de deniers publics et de faux dans la gestion du fonds de riposte contre le Covid-19 (baptisé «Force Covid-19») entre 2020 et 2021. Et la vague d’arrestations ne fait que commencer.

Parmi les personnes qui sont actuellement entre les mains de la justice, on peut citer Abdoul Aziz Mbaye. Il est impliqué dans la gestion de 150 millions de francs Cfa alloués aux communicateurs traditionnels en deux tranches. Tange Tandian a aussi été auditionné avant d’être déféré. Iil serait impliqué dans la gestion de 73 millions de francs CFA dudit Fonds. Le styliste Sadya Guèye, le Directeur de l’Administration Générale et de l’Équipement (DAGE) Mamadou Ngom Niang, les commerçants Bassirou Fall et Djibril Kane…tous ont été appréhendés.

Si leur culpabilité est définie, ils risquent gros. Mais ils ne seront pas les seuls. Cette fois-ci, Macky Sall et ses ministres risquent de ne pas échapper à la traque. Tous les principaux délinquants financiers impliqués dans la gestion de cette affaire du Covid-19 ne vont pas être à l’abri de toutes poursuites judiciaires. Des procédures sont en cours pour traduire certains anciens ministres devant la Haute Cour de Justice.

Cette juridiction exceptionnelle, rarement activée depuis sa création, s’apprête à ouvrir son tout premier dossier dans le cadre de l’affaire des fonds Covid-19. Une étape majeure qui marque la volonté affichée des autorités judiciaires de faire toute la lumière sur cette affaire tentaculaire. De quoi mettre la pression sur les compagnons de Macky Sall qui ont eu des responsabilités dans ce dossier.

De son côté, Guy Marius Sagna, qui se base sur le rapport de la Cour des comptes, a déposé une proposition de résolution à l’Assemblée nationale visant à mettre en accusation l’ancien président Macky Sall (2012-2024) pour « haute trahison ». La haute trahison est le seul chef d’inculpation qui peut être reproché à un ancien chef d’Etat du Sénégal selon la Constitution en son article 101. Le député de Pastef s’appuie sur cette disposition pour justifier sa démarche contre l’ancien président. Une accusation qui a fait réagir l’APR.

Le Groupe Parlementaire Takku Wallu dénonce une manœuvre destinée à salir l’image et la réputation internationale de l’ancien chef d’Etat. Les parlementaires de l’opposition comptent engager les moyens nécessaires pour faire échouer cette initiative du député de Pastef Guy Marius Sagna. Une initiative qui démontre clairement que le nouveau régime en veut à Macky et ses hommes. Avec la vaste traque lancée par les nouvelles autorités, on peut dire que la malédiction de la mauvaise gestion s’abat sur le «Macky».

Dans cette affaire, tout est parti du rapport de la Cour des comptes paru le 19 août 2022. Son audit de la gestion des fonds mobilisés pour lutter contre la pandémie de Covid-19 démontre un certain nombre de fautes de gestion et d’infractions pénales. Après un retard à l’allumage, la machine judiciaire s’emballe finalement. Plus de 200 personnes ont été entendues au cours de l’enquête.

