Secrets fuités de Pastef…Voici le candidat qui va avoir les voix de Sonko

L’ex parti Pastef de Ousmane Sonko vit le cauchemar après la dissolution de cette formation politique. Le fantôme de la candidature de son leader hante les responsables politiques qui ne savent plus à quel exorciste se vouer. Et face à une situation de non-retour, les responsables de ce parti dissous, ont décidé de choisir un homme du parti ou un candidat de l’opposition qui pourrait bénéficier du vote des milliers de partisans de Sonko qui n’attendent que la consigne de leur « demi-dieu ». Et selon des informations qui ont fuité lors d’une réunion secrète tenue en milieu de semaine chez un des leaders de l’ex Pastef, un nom retient l’attention.

L’ex parti Pastef ne lâche rien et ne veut pas être qu’un simple spectateur de la Présidentielle du dimanche 25 février 2024. Sonko est certes hors course mais l’ex Pastef sait que son poids électoral peut peser sur l’issue de l’élection présidentielle. En l’absence du Pastef, certains responsables essaient de trouver un candidat parfait. Que ce soit intra-muros ou extra muros, ce candidat devra porter les idéaux de l’ex parti Pastef.

Les responsables actuels du parti dissous cherchent des « porteurs de pancartes » du Pastef dissous. Selon une source interne, les responsables du Pastef ont exclu deux candidats qu’ils ont toujours considéré comme des traîtres, Bougane Gueye Dany et Khalifa Sall. Et aussi l’ex Pastef exclut de son champ, les candidats de la coalition au Pouvoir et ceux de Wallu. Ceux-ci ne peuvent compter nullement sur l’apport des responsables de l’ex Pastef.

Ainsi, si l’on exclut les candidats de Taxawu, Gueum sa Bopp, Wallu et BBY, il va rester les candidats suivants : Idrissa Seck, Déthié Fall, Aïda Mbodji, Mimi Touré, Abdourahmane Diouf, Diop Decroix, Thierno Alassane Sall, Anta Babacar Ngom, Dr Babacar Diop et Mary Teuw Niane parmi les plus connus. Et selon nos sources dans l’ex Pastef, ce sont 2 femmes qui ont retenu l’attention des responsables : Aïda Mbodji et…Mimi Touré.

Une dernière réunion de cette frange du Pastef est prévue avant le 23 août pour désigner qui doit bénéficier des voix de l’ex Pastef…Selon nos calculs, tout porte à croire que Aïda Mbodj est la mieux placée pour dénicher le gros lot. Dans les rangs de l’ex Pastef, même si, il y a eu des rapprochements importants avec Mimi Touré, on se méfie toujours d’elle. L’on n’oublie pas encore les passes d’armes entre elle, alors tête de liste de Benno Bokk Yakaar (BBY) et la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), lors des dernières élections législatives. Les souvenirs restent vivaces. Mimi Touré avait cautionné l’exclusion de la liste nationale des titulaires de YAW.

C’est pourquoi, Aïda Mbodj reste celle qui a toutes les chances de bénéficier du soutien de l’ex Pastef. D’abord, elle est soumise à cet ex parti et à son leader Ousmane Sonko à qui elle ne manque jamais de tenir des propos élogieux à son endroit. Aïda Mbodj a déclaré que c’est Ousmane Sonko le leader incontesté de YAW. Elle a aussi dit que c’est Ousmane Sonko qui tire à lui seul la locomotive YAW. Elle a fait une sortie pour s’en prendre à Barthélémy Dias, et expliqué pourquoi, tous les membres de la coalition YAW doivent se soumettre à Ousmane Sonko.

Elle a alors soutenu que dans toutes les manifestations organisées par YAW, c’est Ousmane Sonko qui a toujours mobilisé ses troupes. C’est lui et ses militants qui se sacrifient pour les autres, en se faisant jeter en prison, en subissant la furie des Forces de défense et de sécurité (FDS) pour être envoyés dans les hôpitaux. Même la responsable nationale des femmes de l’ex Pastef n’aurait tenu un tel langage à l’endroit du maire de Ziguinchor.

Aïda Mbodj a montré toute sa soumission à Ousmane Sonko qu’elle considère comme un demi-dieu. Tout ceci pourrait ne pas se montrer vain, si elle obtenait le soutien de cet ex Parti à l’élection présidentielle de 2024. Elle est bien partie pour obtenir ce soutien.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn