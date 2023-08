Ousmane Sonko perd finalement tout…même la mairie de Ziguinchor

Ousmane Sonko a tout perdu. Il a joué gros, et finalement il se retrouve dans le paillasson. Depuis 2019, au sortir de l’élection présidentielle, Ousmane Sonko s’est permis de défier tout le monde au Sénégal. Aussitôt, les centres de vote fermés, Ousmane Sonko s’en est pris à la presse, parce que les journalistes des chaînes de radio et de télévision publiaient les résultats issus des urnes. Au cours d’un point de presse tenu le soir même du jour de vote, conjointement avec Idrissa Seck et Issa Sall, Ousmane Sonko, poussé par les ailes, intimidait la presse.

De manière violente, il s’en prend aux journalistes des chaînes de radio et de télévision, et les intimide de ne plus publier les résultats. Les signes d’une dictature rampante. Ce qui est une tradition au Sénégal depuis l’élection présidentielle de 2000, Ousmane Sonko menaçait pourtant la presse. Elle doit cesser, parce que la tendance des résultats que la presse annonçait, était favorable à Macky Sall.

Des quotidiens ont même eu à subir les foudres des sbires d’Ousmane Sonko qui les menaçaient de représailles. Ousmane Sonko révélait déjà sa véritable personnalité. Il est un homme qui veut mettre tout le monde au pas, selon ses désirs. L’histoire est loin de s’arrêter. Ousmane Sonko, élu député grâce au système du plus fort restant, c’était lors des élections législatives, se croit monter des ailes, cherchant même à dicter ses règles à l’Assemblée nationale, après les résultats issus des urnes de l’élection présidentielle de 2019 qui le classaient troisième derrière Macky Sall et Idrissa Seck.

Personnage Belliqueux…

Ousmane Sonko révèle une autre facette de sa personnalité. Il s’avère qu’il est un homme belliqueux, provocant des bagarres à l’Assemblée nationale. Il s’est même permis de se glorifier d’avoir infligé une « correction » à un député ayant l’âge de son père à travers la presse. Ousmane Sonko, décidément n’a aucun respect pour personne. Ce qui se manifeste à travers certaines de ses sorties maladroites.

Toujours poussé par les ailles, et réconforté par son statut de député, Ousmane Sonko s’est permis de sortir la nuit en plein couvre-feu en mars 2021, de laisser ses deux épouses seules à leur domicile, pour faire des escapades dans un salon de beauté. Résultat des courses, il est accusé par une masseuse de ce salon de viols répétitifs et de menace de mort. Cette dernière, la dénommée Adji Sarr déposera une plainte contre lui.

Se sentant dans le pétrin, Ousmane Sonko va montrer ses talents de manipulateur. Il dénonce avoir fait l’objet d’une convocation à la gendarmerie et déclare qu’il est victime d’un complot politique. Il soutient qu’avant toute convocation, son immunité parlementaire doit être au préalable, levée. Ce qui est évidemment faux, et il le sait bien. Au stade où se trouvaient les choses, il n’y avait pas lieu de lever son immunité supplémentaire. Il devait répondre à sa convocation pour être entendu uniquement par les enquêteurs. Ce n’est qu’au stade où le Procureur devait juger nécessaire son inculpation que la levée de son immunité parlementaire devait être évoquée.

…Un manipulateur

Ousmane Sonko a ainsi réussi à manipuler tout le monde tout au début de cette affaire avec la complicité d’alliés politiques opportunistes et de misérables avocats toujours à la recherche de dossiers qu’ils politisent maladroitement pour se rattacher des renommées internationales. Comme c’est triste. Résultat des courses, alors que tout le Sénégal était plongé en pleine crise liée à la pandémie de la Covid-19, des manifestations violentes causant la destruction de biens publics et privés, et provocant des morts, allaient éclater.

Finalement, les autorités face aux pressions venues de toutes parts vont finir par céder et accéder à ses désirs. Une action pour la levée de son immunité parlementaire allait être initiée à l’Assemblée nationale. Ce n’est qu’après la levée de celle-ci, qu’il allait accepter de répondre à la convocation de la gendarmerie nationale, tout en créant des émeutes le jour indiqué. Inédit, pour la première fois, un homme accusé de viol et inculpé, allait bénéficier d’un contrôle judiciaire lui permettant d’éviter la prison, en attendant d’être jugé.

Ousmane Sonko s’est senti tout puissant au Sénégal. Pour lui, il pouvait dicter désormais ses propres règles dans tout le Sénégal tout en foulant aux pieds les institutions de la République. Ousmane Sonko se permettait même à travers ses différentes sorties de s’en prendre à des membres des forces de l’ordre, à des magistrats après février 2024, car il s’était mis dans la peau du prochain Président de la République. Une autre facette de sa personnalité, il est un homme prétentieux.

Ousmane Sonko s’est senti puissant

Son ultime défiance à la République et à ses institutions. Ousmane Sonko organise tout un cirque pour ne pas se présenter au tribunal pour son procès l’opposant à Mame Mbaye Niang pour diffamation dans l’affaire PRODAC, sachant qu’il risquait de se faire ridiculiser. Condamné aussi bien en première instance qu’en appel, Ousmane Sonko allait continuer encore à narguer la République.

C’est ainsi qu’à quelques semaines de son procès dans l’affaire Sweet Beauté, il est allé se barricader à Ziguinchor pour ne pas se présenter encore devant la justice. Il a instrumentalisé des jeunes de Ziguinchor qui ont monté un bunker devant son domicile familial. Il voulait provoquer un bain de sang à travers un tel acte. Les autorités judiciaires qui ont fait preuve de maîtrise, ont refusé de le suivre dans cette provocation, tout en sachant qu’il n’allait pas rester éternellement barricadé à Ziguinchor.

La patience des autorités allait finalement se faire récompenser. Comme un rat, Ousmane Sonko a fini par sortir de son trou, évoquant qu’il voulait se rendre à Dakar, tout en traversant toutes les localités du Sénégal. C’est ainsi qu’il s’est fait cueillir comme un malpropre et se faire embarquer comme un malpropre par les forces de l’ordre qui l’ont conduit à son domicile à Dakar, à la cité Kër Gorgui.

Ousmane Sonko croyait que les autorités allaient tomber dans son piège qui était de le cueillir et de le conduire directement en prison après sa condamnation dans l’affaire Sweet Beauté à 2 ans de prison. Il n’en sera rien et c’est lui-même qui finira par se jeter dans la gueule du loup. Tel un novice, dès que les autorités ont levé le blocus qui lui était imposé aux alentours de son domicile l’empêchant d’être libre pour sortir et venir, Ousmane Sonko a commis l’irréparable.

Comme un forcené, il s’en est pris à une gendarme en civil qui le filmait alors qu’il revenait de la prière du vendredi. Ousmane Sonko venait de se faire avoir bêtement, car n’ayant jamais compris que tel un bleu, il venait de tomber dans le piège que lui avait soigneusement tendu les autorités pour des motifs autres que sa condamnation pour contumace. En venant arracher brutalement le téléphone et le confisquer, Ousmane Sonko a donné l’arme qui lui sera fatale aux autorités.

Sa descente aux enfers

Ousmane Sonko cueilli et jeté quelques heures en prison par les forces de défense et de sécurité, se trouve désormais poursuivi pour 8 autres chefs d’inculpation dont entre autres, vol d’un téléphone portable, appel à l’insurrection, atteinte à la sûreté de l’Etat. Les autorités ont donc trouvé l’arme fatale contre Ousmane Sonko pour enfin le plonger dans sa déchéance politique. Ousmane Sonko est définitivement mis hors-jeu. Il ne sera pas de la partie à l’élection présidentielle de 2024, après sa radiation en 2024.

Signe de sa descente aux enfers, après ses condamnations définitives, il sera déchu de son mandat de maire de Ziguinchor. Le ministre des Collectivités territoriales, Mamadou Talla a d’ailleurs annoncé les couleurs. A ce propos, il a récemment indiqué selon le journal Le Quotidien : « Laissons la Justice faire son travail, et il y a des textes réglementaires qui organisent tout ça. Quand un maire n’est pas en capacité, au niveau des textes et règlements, d’assumer son rôle de maire, ceux qui sont responsables en termes de légalité vont voir ce qui est nécessaire de faire et ils le feront ».

Il renchérit : « En tout cas, la loi est là pour être appliquée. Elle sera appliquée et les textes sont bien clairs ». Quel triste sort pour Ousmane Sonko qui finalement, va tout perdre. Il ne lui reste plus que ses yeux pour pleurer. En voulant jouer au Poker, le voilà dépourvu de tout. Il ne pourra plus être candidat à une quelconque élection, ses propres biens, il va les perdre dans l’affaire qui l’oppose à Mame Mbaye Niang et il sera déchu de son mandat de maire de Ziguinchor.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn