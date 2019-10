Sédhiou : Plus de 1000 mm de pluie enregistrées, les récoltes déjà sur le marché

Malgré l’installation tardive de l’hivernage 2019, les pluies ont bien été au rendez-vous à Sédhiou où les quantités de pluies recueillies sont comprises entre 800 et un peu plus de 1000 millimètres (mm).

Les postes pluviométriques de Sédhiou commune, de Dianah Malary et de Diendé sont excédentaires avec respectivement 1066.5, 868.2 et 884 millimètres contre 926.2, 769.6 et 876 pour l’hivernage 2018.

A l’ouest de la région, Marsassoum a affiché 962.5 mm ; à l’Est la ville de Tanaff est à 809 mm ; au sud le poste de Goudomp a enregistré 950.1 mm et Bounkiling, situé au nord a enregistré 808 mm. A ce jour, le riz de plateau, le mil, le maïs, le niébé, la pastèque et l’arachide sont à l’état de récolte et sont déjà dans le marché en grande quantité.