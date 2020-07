Senac Sa bloque l’autoroute à Péage à Dakar Dem Dikk pour…

A partir d’aujourd’hui, prendre le péage ne sera plus un privilège pour certains usagers des bus Dakar Dem Dikk. Ce, parce que le concessionnaire a décidé, depuis hier soir à minuit, de désactiver toutes les cartes «Rapido» post-payées à la disposition des bus de la compagnie nationale des transports urbains et interurbains. A la base, un contentieux de 400 millions réclamés par la Senac Sa à la compagnie dirigée par Me Moussa Diop, rapporte des sources sûres du journal Le Quotidien.

Cette somme serait due depuis bien avant la pandémie de coronavirus et aurait fait, toujours selon les personnes qui ont bien suivi ce dossier, l’objet de plusieurs relances. La direction de Dakar dem dikk n’a même pas été en mesure d’honorer les nombreuses échéances qui lui auraient été accordées pour lui permettre de se soulager de cette créance.

Maintenant si Me Moussa Diop ne retrouve pas ses esprits et débloque une partie du financement qui lui a été accordé dans le cadre du Fonds Covid-19, les chauffeurs des bus DDD doivent acquérir des cartes prépayées Rapido pour leurs bus. Ou, faute de mieux, à emprunter les lignes de paiement manuel comme nombre d’usagers lambda, avec les inconvénients qui vont avec aux heures de pointe. Ou sinon, il leur restera également la solution de la Route nationale.

LeQuotidien