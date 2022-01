Sénégal…45 maîtres coraniques à l’école des technologies modernes

C’est dans le cadre de l’intérêt porté à l’enseignement et la diffusion du Saint Coran que l’Association Al-Ihsan pour l’éducation, la Culture Islamique et les Affaires Sociales organise un atelier de formation à l’intention des enseignants coraniques et arabes du Sénégal.

Ainsi à l’ère du numérique et du digital, ces éducateurs religieux vont acquérir de nouvelles connaissances à l’aide des moyens communicationnels modernes mis à leur disposition.

Le cours dispensé aux 45 participants venus du Fouta, de Médina Gounass, de Matam, de Louga, de Koki, de Diourbel, de Tamba, de Thiès, de Mbour et de Dakar comporte six modules de formation : la phonétique articulatoire et ses spécificités, l’intelligence multiple, les compétences en gestion du cercle d’apprentissage du Saint Coran, la communication et les relations interpersonnelles, les compétences de mémorisation et de révision et les compétences et méthodes d’enseignement du Coran.

Selon l’un des responsables de l’Association Al-Ihsan, Mohamed Mounir Dia, initiateur du séminaire, il s’agit d’une forme de contribution au développement des méthodes et des compétences de l’enseignement du livre de DIEU, qui se trouve être d’ailleurs , l’un des principaux objectifs assignés de l’association qu’il dirige.

Ce dernier d’ajouter que pour être bénéficiaire de la formation, il faut impérativement être un maître coranique qui exerce dans l’une des institutions d’enseignement coranique au Sénégal et être capable de lire et de parler la langue arabe.

Organisé en partenariat avec l’Ong humanitaire koweitienne, « Jamiyatou Ayat Al Khayriya », ce programme d’enseignement moderne se déroulera du 15 au 22 janvier prochain au Complexe Educatif Islamique Daroul Imane qui pour rappel en 2017, avait présenté le 1er sénégalais champion du Monde de Récital du Saint Coran, Mohamed Moudjtaba Diallo en Malaisie.

À signaler qu’à la fin de la formation, un diplôme certifié par l’Académie Internationale de qualification coranique de l’Arabie Saoudite et de Turquie sera remis aux participants.

Aly Saleh