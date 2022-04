Sénégal AN 62 : Le gouverneur de Zig se solidarise avec les forces de défense et de sécurité

Lors de la célébration de la Fête de l’indépendance à Ziguinchor, le gouverneur se solidarise avec les forces de défense et de sécurité

La fête de l’indépendance 2022 a été célébré à Ziguinchor par une prise d’armes conformément aux instructions du chef de l’Etat. La cérémonie présidée par le gouverneur de région a vu la présence des autorités territoriales, des chefs de services des anciens combattants, des forces de défense et de sécurité entre autres.

Le chef de l’exécutif régional a profité de ce moment solennel pour rendre un hommage soutenu pour forces de défense et de sécurité. Guédj Diouf a aussi exprimé toute sa solidarité à ces corps et a invité les populations à faire autant. Pour le gouverneur de région, aucun développement n’est possible sans la sérénité des acteurs et cette sérénité, la région de Ziguinchor en a fort besoin.

L.BADIANE pour xibaaru