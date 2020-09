Sénégal : Covid-19 et problématique universitaire…

Ampathé Bâ et « le » Covid 19. Appel à une bienveillance universitaire

À Amadou Hampâthé Ba nous devons cette citation devenue sagesse universelle qu’un « vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle ». Il nous faudrait peut-être rappeler et vivre cela en cette période d’ouverture de l’année académique 2020 – 2021 dans un contexte de pandémie. En quoi faisant?

L’explication initiale à cette question qui en appelle une autre, partirait de l’hypothèse qu’il existe une exigence accrue des universités sénégalaises sur le plan de l’amélioration de leurs effectifs d’enseignant-chercheur. Or, la menace que constitue « le » covid 19 pour les personnes d’un certain âge surtout, invite à penser à elles et à mettre dans le panier des mesures salutaires une bien noble qualité qui est celle de la générosité.

En effet, sur la base des statistiques données par des organismes comme l’OMS ou le CDC et relatives à cette pandémie, les personnes entre 50 ans et plus, celles qui ont notamment des antécédents médicaux sous-jacents (diabète, hypertension, maladies cardiaques, maladies respiratoires) font partie de la catégorie des personnes les plus à risque. La question donc de l’âge des enseignants devrait être un détail à ne pas minimiser dans la prise de mesures et même si elle risque de complexifier la problématique relative aux effectifs, partant celle des politiques d’emplois dans l’enseignement supérieur.

« Le » Covid 19 ne fait donc que soulever pour les accroitre, de vieilles problématiques universitaires, ce qui nécessite le renforcement des perspectives existantes.

Ainsi, nonobstant le schéma selon la presse de « reprise des activités d’enseignements-apprentissages graduelle et bimodale », c’est-à-dire à distance et en présentiel pour 78 500 étudiants répartis en cohortes, par niveaux, et dans le temps (septembre, octobre, novembre) qui témoigne du souci de l’autorité universitaire de prendre « des dispositions pratiques et les mesures salutaires qui devraient permettre de respecter la distanciation physique au sein des amphithéâtres, salles de cours, laboratoires, pavillons et dans les restaurants »; il nous semble – pour qui connait les sites universitaires avec leurs couloirs étroits, où se confondent enseignants et apprenants, les premiers ne demandant aucun privilège et soumis à la même règle de donner des coudes pour se frayer un chemin quand les passages sont obstrués – qu’il serait peut-être préférable, en plus de la mise en place d’un espace pédagogique pour l’accorage présentiel/distanciel, d’inciter à une politique de solidarité générationnelle du corps enseignant.

Cette suggestion de bonne intention ne relèverait peut-être pas exclusivement des rectorats quoiqu’elle suppose que les enseignants les plus jeunes dans les différentes facultés endossent une partie de la charge d’enseignement en présentiel de manière à protéger les aînés d’une pandémie qui menace de « brûler nos bibliothèques ». En d’autres termes, c’est au MES en relation avec les Universités et sur la base des données de répertoriage des docteurs et doctorants du Sénégal, de donner les moyens aux décanats et autres départements afin d’encourager la création de postes supplémentaires de « chargés de cours associé » à mi-temps et dont le salaire devra être payé au plus trimestriellement. (Le même type de contrat pourrait être proposé aux détenteurs du master 2 qui pourront ainsi intervenir nécessairement dans les écoles sénégalaises).

Un élan national de solidarité pourra ainsi pousser le MES à envisager de faire appel aux détenteurs d’un doctorat qui sont déjà dans d’autres secteurs professionnels, à imaginer une politique où ces derniers pourront peut-être même en plus d’un enseignement apporter une autre expérience que celle du chercheur par exemple.

Ainsi donc, pour nous résumer, l’effort administratif de lutte contre la pandémie devrait être accompagné d’un comportement de bienveillance au sein de l’université. Les cinq mois de fermeture du système éducatif sénégalais rendent encore, pour insister, plus urgente la demande d’élargissement de l’effectif enseignant pour une meilleure répartition des étudiants au sein des salles et autres amphithéâtres. Pour transformer en bien cette situation covidienne, le MES disposé à accompagner l’accorage distanciel/présentiel que nous abordions dans une de nos contributions, doit responsabiliser les jeunes enseignants-chercheurs, élargir les effectifs par une contractualisation temporaire des doctorants et post-doctorants qui sont tombés dans la marmite des TICS. En espérant en conséquence qu’une fois que les choses rentreront dans la normale, le MES se sera ainsi approprié une culture de recrutement qui serait celle de contrats temporaires après étude de dossiers des chercheurs après ou en attente de la soutenance de leurs travaux de recherches et à qui on offrirait ainsi une expérience d’enseignant.

En outre, la révolution au sein de nos afrodystopies (ébauche d’une réflexion sur l’Afrotopia), c’est-à-dire contre le colonialisme systémique dans nos cadres de production d’une culture intellectuelle; doit commencer par la protection de nos universitaires qui se sont sacrifiés pour l’Université sénégalaise.

Le seul art de guerre que nous avons aujourd’hui contre « le » COVID 19 et pour faire vivre longtemps nos aînés qui font la fierté de l’école de Dakar est celui de la volonté, du plus jeune collègue ou du disciple à qui l’on a toujours instigué ailleurs de dépasser le maître, de faire une bonne action envers son PROFESSEUR.

Pape Chérif Bertrand Bassène, Akandijack