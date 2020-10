Sénégal : Le Frapp appelle au boycott des produits français !

LE FRAPP LANCE UN BOYCOTT CONTRE L’ISLAMOPHOBIE DE L’IMPERIALISME FRANÇAIS

La majorité musulmane du Sénégal est choquée par le manque de respect de la caricature présentant le prophète de l’Islam en terroriste et l’islamophobie d’Etat français.

La deuxième religion de France est ainsi stigmatisée pendant que la France officielle participe avec ses alliées des monarchies des pétro-dollars aux guerres qui ont saccagé l’Afghanistan, l’Irak, la Libye, la Syrie, le Mali et le Sahel.

L’islam, comme les autres religions, est une religion de paix. Toutes les religions disent « tu ne tueras point, c’est Dieu qui donne la vie et la reprend ». C’est donc un mensonge des djihado-terroristes ou suprémacistes racistes qui tuent d’autres humains sous couvert de la « religion ».

Ceux qui tuent des êtres-humains, en utilisant mensongèrement la religion musulmane en France, en Syrie, en Irak, en Libye, au Mali, au Burkina, au Nigéria, au Niger et ailleurs dans le Sahel sont les mêmes qui sont financés et soutenus par le Qatar, le Koweït, l’Arabie Saoudite et l’impérialisme. Rappelons-nous, c’est Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères de la France qui disait que « Al Nosra (Al Qaïda) fait du bon boulot » en Syrie. Rappelons-nous aussi que Tombouctou a subi les destructions des 333 tombes de saints africains par ces mêmes djihado-terroristes. Rappelons-nous aussi que tous les pays à majorité musulmane sont aussi victimes des tueries de terroristes qui se drapent faussement du voile de la religion. Donc la manipulation ne passera pas !

C’est pourquoi, le FRAPP lance un appel au boycott des produits français pour dénoncer cet amalgame indécent, insultant entre islam et terrorisme, cette islamophobie encouragée et couvée par l’Etat impérialiste français.

Pour commencer ce boycott, le FRAPP demande aux sénégalais de boycotter les firmes pétrolières françaises et plus largement impérialistes comme TOTAL, EXXON, TEXACO, BP, SHELL, ARAMCO, ENI etc et d’acheter au niveau des entreprises nationales. Ensemble, soutenons les entreprises sénégalaises !

Le FRAPP demande aux sénégalais d’acheter dans les stations-service contrôlées par des sénégalais car « doomi réew moy tabax réew ». Partout au Sénégal, achetons donc dans les stations suivantes : EDK, EYDON, CLEAN OIL , CIEL OIL, NEPTUNE, API, DIAPANDAL, SDPP, PETRODIS, SAP, DIPROM, ZENITH, SGF, BILAL OIL, LOBBOU MAME DIARRA, SAHEL DISTRIBUTION, OMEGA, MKA, MAACK DISTRIBUTION, ELTON.

Dans les jours à venir, le FRAPP élargira cette liste d’entreprises françaises et impérialistes à boycotter et vous proposera une liste d’entreprises sénégalaises vers lesquelles nous pourrons nous tourner.

Le FRAPP dénonce aussi les gouvernements néocoloniaux – qui sont aussi des produits français – comme celui du président Macky Sall pour leur silence honteux devant l’islamophobie d’État français.

Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP

Lundi 26 octobre 2020