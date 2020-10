Un malaise profond secoue le Comité de pilotage du dialogue national. Selon Les Échos, Famara Ibrahima Sagna aurait quitté et libéré ses bureaux alors que les missions qui lui sont assignées ne sont pas encore finies.

Le président du Comité de pilotage du Dialogue national aurait plié bagages alors que sept des huit commissions du Dialogue national n’ont pas encore déposé leur rapport. Quid des raisons de ce malaise ? Le journal croit savoir qu’il y aurait des frictions entre lui et le Président Macky Sall sur les modalités de prolongation de son travail.

Les membres du Comité de pilotage interpellent le chef de l’État et veulent être édifier sur le blocage du Dialogue national. « On ne peut pas arrêter comme ça sans explications », se désolent-ils.