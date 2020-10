Caricatures du Prophète : Le Maroc s’en prend aussi à la France

Dans le monde musulman, les voix s’élèvent de plus en plus contre la poursuite des caricatures du Prophète Mohammad (PSL). Le Maroc, à travers la voix de son premier ministre, El Otmani Saad dine, a lui aussi haussé le ton.

« Le Royaume du Maroc dénonce ces actes qui reflètent l’immaturité de leurs auteurs, et réaffirme que la liberté des uns s’arrête là où commencent la liberté et les croyances des autres.

La liberté d’expression ne saurait, sous aucun motif, justifier la provocation insultante et l’offense injurieuse de la religion musulmane qui compte plus de deux milliards de fidèles dans le monde.

Autant qu’il condamne toutes les violences obscurantistes et barbares prétendument perpétrées au nom de l’Islam, le Royaume du Maroc s’élève contre ces provocations injurieuses des sacralités de la religion musulmane.

Le Royaume du Maroc, à l’instar des autres pays arabes et musulmans, appelle à cesser d’attiser le ressentiment et à faire preuve de discernement et de respect de l’altérité, comme prérequis du vivre-ensemble et du dialogue serein et salutaire des religions », appelle le royaume Chérifien.